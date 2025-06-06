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"Шереметьево" распространит свою систему управления в регионы - РИА Новости, 06.06.2025
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02:15 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/sheremetevo-2021212945.html
"Шереметьево" распространит свою систему управления в регионы
"Шереметьево" распространит свою систему управления в регионы - РИА Новости, 06.06.2025
"Шереметьево" распространит свою систему управления в регионы
Аэропорт "Шереметьево" распространит свою систему управления всеми процессами в авиагавани в регионы и дружественные страны, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T02:15:00+03:00
2025-06-06T02:15:00+03:00
технологии
алжир (провинция)
юар
малайзия
шереметьево (аэропорт)
пулково (аэропорт)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" распространит свою систему управления всеми процессами в авиагавани в регионы и дружественные страны, сообщил журналистам заместитель генерального директора по информационным технологиям аэропорта Дмитрий Ильин в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Цифровой двойник аэропорта, модуль экосистемы управления аэропортом, позволяет с точностью более 95% спрогнозировать как количество пассажиров на рейсе, так и их маршруты движения. Это дает возможность моделировать пассажиропотоки и эффективно планировать распределение сотрудников на всех этапах предполетного контроля и обслуживания. "У нас также ведутся переговоры с Новопортом, холдинг объединяет 21 региональный аэропорт. Пока договор не подписан, мы сейчас в процессе позитивных переговоров. Также заинтересованность в системе выразили аэропорты семи стран — Алжира, ЮАР, Малайзии, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана, Таиланда", - ответил Ильин на вопрос о масштабировании системы в другие аэропорты. Благодаря этой ИИ-системе, аэропорт во взаимодействии с авиакомпаниями может автоматически реагировать на пиковые нагрузки, заранее согласовывая изменения расписания или привлекая большее количество сотрудников и техники. "Шереметьево" разработал цифровую экосистему самостоятельно. Аэропорт имеет базу данных рейсов глубиной в 20 лет, которая используется для обучения моделей искусственного интеллекта, в том числе нейросетей. Экосистема управления аэропортом сейчас внедряется в аэропортах Сочи и "Пулково". "Все потому, что многие аэропорты уже осознали, что в условиях увеличивающейся нагрузки на инфраструктуру терминалов, невозможно обойтись без цифровых технологий для обеспечения лучшего качества обслуживания", - добавили в "Шереметьево".
https://ria.ru/20250602/biometriya-2020533292.html
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технологии, алжир (провинция), юар, малайзия, шереметьево (аэропорт), пулково (аэропорт)
Технологии, Алжир (провинция), ЮАР, Малайзия, Шереметьево (аэропорт), Пулково (аэропорт)
"Шереметьево" распространит свою систему управления в регионы

Аэропорт Шереметьево распространит систему управления в дружественные страны

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПассажирский терминал B аэропорта "Шереметьево"
Пассажирский терминал B аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пассажирский терминал B аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" распространит свою систему управления всеми процессами в авиагавани в регионы и дружественные страны, сообщил журналистам заместитель генерального директора по информационным технологиям аэропорта Дмитрий Ильин в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Цифровой двойник аэропорта, модуль экосистемы управления аэропортом, позволяет с точностью более 95% спрогнозировать как количество пассажиров на рейсе, так и их маршруты движения. Это дает возможность моделировать пассажиропотоки и эффективно планировать распределение сотрудников на всех этапах предполетного контроля и обслуживания.
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"У нас также ведутся переговоры с Новопортом, холдинг объединяет 21 региональный аэропорт. Пока договор не подписан, мы сейчас в процессе позитивных переговоров. Также заинтересованность в системе выразили аэропорты семи стран — Алжира, ЮАР, Малайзии, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана, Таиланда", - ответил Ильин на вопрос о масштабировании системы в другие аэропорты.
Благодаря этой ИИ-системе, аэропорт во взаимодействии с авиакомпаниями может автоматически реагировать на пиковые нагрузки, заранее согласовывая изменения расписания или привлекая большее количество сотрудников и техники.
"Шереметьево" разработал цифровую экосистему самостоятельно. Аэропорт имеет базу данных рейсов глубиной в 20 лет, которая используется для обучения моделей искусственного интеллекта, в том числе нейросетей.
Экосистема управления аэропортом сейчас внедряется в аэропортах Сочи и "Пулково".
"Все потому, что многие аэропорты уже осознали, что в условиях увеличивающейся нагрузки на инфраструктуру терминалов, невозможно обойтись без цифровых технологий для обеспечения лучшего качества обслуживания", - добавили в "Шереметьево".
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