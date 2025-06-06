Рейтинг@Mail.ru
Самолет, на котором может быть глава МАГАТЭ, вылетел из Вены в Калининград - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 06.06.2025 (обновлено: 10:14 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/samolet-2021252300.html
Самолет, на котором может быть глава МАГАТЭ, вылетел из Вены в Калининград
Самолет, на котором может быть глава МАГАТЭ, вылетел из Вены в Калининград - РИА Новости, 06.06.2025
Самолет, на котором может быть глава МАГАТЭ, вылетел из Вены в Калининград
Самолет, на котором, предположительно, находится глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, вылетел из Вены в Калининград,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:11:00+03:00
2025-06-06T10:14:00+03:00
в мире
россия
калининград
вена
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820586631_0:228:3078:1959_1920x0_80_0_0_8b4a6ba48fd320a2818bfb7d0876997f.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Самолет, на котором, предположительно, находится глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, вылетел из Вены в Калининград, следует из данных на портале Flightradar24. Согласно данным Flightradar24, борт вылетел из Вены в 8.06 по местному времени (9.06 мск) и ориентировочно должен прибыть в Калининград около 10.00 по местному времени (11.00 мск). Новый раунд консультаций между делегациями России во главе с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и МАГАТЭ, возглавляемой гендиректором агентства, как ожидается, состоится в Калининграде. Ранее источник РИА Новости сообщал, что Гросси отправится в Калининград 6 июня. Позже Лихачев подтвердил, что визит главы МАГАТЭ в Россию состоится до конца текущей недели. Предыдущий раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ прошел в Москве 7 февраля. В центре внимания тогда была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций. Лихачев дал оценки текущей ситуации, отметив усилия, предпринимаемые Россией для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и налаживания жизни людей в ее городе-спутнике Энергодаре в условиях постоянных атак ВСУ. Также глава "Росатома" подчеркивал важное значение совместной работы с МАГАТЭ, в том числе на площадке ЗАЭС. Гросси на предыдущей встрече проинформировал российскую делегацию о том, как секретариат МАГАТЭ подходит к организации работ на Запорожской АЭС. Отдельно стороны обсудили вопросы регулярных ротаций экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Были затронуты и другие вопросы сотрудничества России и МАГАТЭ, представляющие взаимный интерес. Вопросы, связанные с американским ядерным топливом, находящимся на Запорожской АЭС, с большой вероятностью будут в повестке нынешних консультаций России и МАГАТЭ, но в каком контексте - предсказать сложно, сообщил Лихачев РИА Новости на минувшей неделе. "Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США, что делать с ядерным топливом американского производства, находящимся на Запорожской АЭС, заявлял Лихачев. Американская сторона сообщила России как через МАГАТЭ, так и напрямую о том, что озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо, отмечал он. По его словам, "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю - компании Westinghouse. Для этого понадобятся "определенные консультации", но для них нужно политическое решение, подчеркивал Лихачев.
https://ria.ru/20250603/likhachev-2020590207.html
https://ria.ru/20250603/toplivo-2020666331.html
https://ria.ru/20250508/magate-2015823933.html
россия
калининград
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820586631_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_3f8babe868d7113128d2261d895d51dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, калининград, вена, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Калининград, Вена, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Самолет, на котором может быть глава МАГАТЭ, вылетел из Вены в Калининград

Flightradar24: самолет с главой МАГАТЭ Гросси вылетел из Вены в Калининград

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Самолет, на котором, предположительно, находится глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, вылетел из Вены в Калининград, следует из данных на портале Flightradar24.
Согласно данным Flightradar24, борт вылетел из Вены в 8.06 по местному времени (9.06 мск) и ориентировочно должен прибыть в Калининград около 10.00 по местному времени (11.00 мск).
Рафаэль Гросси и Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Лихачев рассказал о будущем визите главы МАГАТЭ в Россию
3 июня, 08:33
Новый раунд консультаций между делегациями России во главе с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и МАГАТЭ, возглавляемой гендиректором агентства, как ожидается, состоится в Калининграде.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что Гросси отправится в Калининград 6 июня. Позже Лихачев подтвердил, что визит главы МАГАТЭ в Россию состоится до конца текущей недели.
Предыдущий раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ прошел в Москве 7 февраля. В центре внимания тогда была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций. Лихачев дал оценки текущей ситуации, отметив усилия, предпринимаемые Россией для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и налаживания жизни людей в ее городе-спутнике Энергодаре в условиях постоянных атак ВСУ. Также глава "Росатома" подчеркивал важное значение совместной работы с МАГАТЭ, в том числе на площадке ЗАЭС.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Лихачев рассказал об обсуждении проблемы американского топлива на ЗАЭС
3 июня, 14:25
Гросси на предыдущей встрече проинформировал российскую делегацию о том, как секретариат МАГАТЭ подходит к организации работ на Запорожской АЭС. Отдельно стороны обсудили вопросы регулярных ротаций экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Были затронуты и другие вопросы сотрудничества России и МАГАТЭ, представляющие взаимный интерес.
Вопросы, связанные с американским ядерным топливом, находящимся на Запорожской АЭС, с большой вероятностью будут в повестке нынешних консультаций России и МАГАТЭ, но в каком контексте - предсказать сложно, сообщил Лихачев РИА Новости на минувшей неделе.
"Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США, что делать с ядерным топливом американского производства, находящимся на Запорожской АЭС, заявлял Лихачев. Американская сторона сообщила России как через МАГАТЭ, так и напрямую о том, что озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо, отмечал он. По его словам, "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю - компании Westinghouse. Для этого понадобятся "определенные консультации", но для них нужно политическое решение, подчеркивал Лихачев.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
МАГАТЭ сохранило неполитизированный подход, заявил Лихачев
8 мая, 17:11
 
В миреРоссияКалининградВенаАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала