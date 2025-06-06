https://ria.ru/20250606/rosobrnadzormuzaev-2021314565.html

Глава Рособрнадзора оценил проведение ЕГЭ в 2025 году

Глава Рособрнадзора оценил проведение ЕГЭ в 2025 году - РИА Новости, 06.06.2025

Глава Рособрнадзора оценил проведение ЕГЭ в 2025 году

ЕГЭ-2025 проходит на высоком организационном уровне, на сегодняшний день экзамен идет штатно и без сбоев, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:41:00+03:00

2025-06-06T13:41:00+03:00

2025-06-06T15:10:00+03:00

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903658589_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_d6576cf5fd4eee7cf7ef4083a7329b04.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ЕГЭ-2025 проходит на высоком организационном уровне, на сегодняшний день экзамен идет штатно и без сбоев, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Экзамен в этом году проходит на высоком организационном уровне, без серьезных нарушений, которые бы привели к отмене… сдачи экзамена хотя бы в одном пункте проведения экзамена, перенесли экзамен - вот это уже серьезно для нас", - сказал руководитель ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной первым результатам ЕГЭ 2025 года. Музаев добавил, что ЕГЭ-2025 проходит в штатном режиме, без утечек вариантов тестирования и без нарушений прав учеников. Свыше 712 тысяч человек планируют сдать Единый государственный экзамен в 2025 году.

https://ria.ru/20250606/ege-2021275164.html

https://sn.ria.ru/20250606/ege-2021299413.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование