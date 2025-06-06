https://ria.ru/20250606/rosobrnadzormuzaev-2021314565.html
Глава Рособрнадзора оценил проведение ЕГЭ в 2025 году
Глава Рособрнадзора оценил проведение ЕГЭ в 2025 году - РИА Новости, 06.06.2025
Глава Рособрнадзора оценил проведение ЕГЭ в 2025 году
ЕГЭ-2025 проходит на высоком организационном уровне, на сегодняшний день экзамен идет штатно и без сбоев, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:41:00+03:00
2025-06-06T13:41:00+03:00
2025-06-06T15:10:00+03:00
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ЕГЭ-2025 проходит на высоком организационном уровне, на сегодняшний день экзамен идет штатно и без сбоев, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Экзамен в этом году проходит на высоком организационном уровне, без серьезных нарушений, которые бы привели к отмене… сдачи экзамена хотя бы в одном пункте проведения экзамена, перенесли экзамен - вот это уже серьезно для нас", - сказал руководитель ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной первым результатам ЕГЭ 2025 года. Музаев добавил, что ЕГЭ-2025 проходит в штатном режиме, без утечек вариантов тестирования и без нарушений прав учеников. Свыше 712 тысяч человек планируют сдать Единый государственный экзамен в 2025 году.
https://ria.ru/20250606/ege-2021275164.html
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Глава Рособрнадзора оценил проведение ЕГЭ в 2025 году
Глава Рособрнадзора Музаев: ЕГЭ-2025 проходит на высоком организационном уровне