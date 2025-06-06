https://ria.ru/20250606/rosobrnadzor-2021317528.html

Глава Рособрнадзора рассказал о проведении ЕГЭ по истории в 2025 году

Глава Рособрнадзора рассказал о проведении ЕГЭ по истории в 2025 году - РИА Новости, 06.06.2025

Глава Рособрнадзора рассказал о проведении ЕГЭ по истории в 2025 году

Участники ЕГЭ-2025 по истории отлично справились с заданиями, связанными со спецоперацией на Украине, следует из презентации главы Рособрнадзора Анзора Музаева. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:51:00+03:00

2025-06-06T13:51:00+03:00

2025-06-06T14:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Участники ЕГЭ-2025 по истории отлично справились с заданиями, связанными со спецоперацией на Украине, следует из презентации главы Рособрнадзора Анзора Музаева. "Отлично справились с заданиями на знание хронологии и исторических фактов, в том числе фактов специальной военной операции", - отмечается в материале руководителя ведомства, который он показал в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной первым результатам ЕГЭ 2025 года. Около 83 тысяч человек сдавали Единый государственный экзамен по истории в этом году. Их средний тестовый балл - 55,85.

https://ria.ru/20250606/rosobrnadzormuzaev-2021314565.html

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украина, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), общество, социальный навигатор, сн_образование