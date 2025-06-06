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Глава Рособрнадзора рассказал о проведении ЕГЭ по истории в 2025 году - РИА Новости, 06.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 06.06.2025 (обновлено: 14:58 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/rosobrnadzor-2021317528.html
Глава Рособрнадзора рассказал о проведении ЕГЭ по истории в 2025 году
Глава Рособрнадзора рассказал о проведении ЕГЭ по истории в 2025 году - РИА Новости, 06.06.2025
Глава Рособрнадзора рассказал о проведении ЕГЭ по истории в 2025 году
Участники ЕГЭ-2025 по истории отлично справились с заданиями, связанными со спецоперацией на Украине, следует из презентации главы Рособрнадзора Анзора Музаева. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:51:00+03:00
2025-06-06T14:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Участники ЕГЭ-2025 по истории отлично справились с заданиями, связанными со спецоперацией на Украине, следует из презентации главы Рособрнадзора Анзора Музаева. "Отлично справились с заданиями на знание хронологии и исторических фактов, в том числе фактов специальной военной операции", - отмечается в материале руководителя ведомства, который он показал в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной первым результатам ЕГЭ 2025 года. Около 83 тысяч человек сдавали Единый государственный экзамен по истории в этом году. Их средний тестовый балл - 55,85.
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украина, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), общество, социальный навигатор, сн_образование
Специальная военная операция на Украине, Украина, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Глава Рособрнадзора рассказал о проведении ЕГЭ по истории в 2025 году

Рособрнадзор: участники ЕГЭ по истории отлично справились с заданиями про СВО

© РИА Новости / Нина ЗотинаАнзор Музаев
Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Анзор Музаев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Участники ЕГЭ-2025 по истории отлично справились с заданиями, связанными со спецоперацией на Украине, следует из презентации главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
"Отлично справились с заданиями на знание хронологии и исторических фактов, в том числе фактов специальной военной операции", - отмечается в материале руководителя ведомства, который он показал в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной первым результатам ЕГЭ 2025 года.
Около 83 тысяч человек сдавали Единый государственный экзамен по истории в этом году. Их средний тестовый балл - 55,85.
Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Глава Рособрнадзора оценил проведение ЕГЭ в 2025 году
Вчера, 13:41
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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