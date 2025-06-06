https://ria.ru/20250606/rosobrnadzor-2021289128.html
Рособрнадзор выявил 55 случаев публикаций материалов ЕГЭ в интернете
Рособрнадзор выявил 55 случаев публикаций материалов ЕГЭ в интернете - РИА Новости, 06.06.2025
Рособрнадзор выявил 55 случаев публикаций материалов ЕГЭ в интернете
Рособрнадзор выявил не менее 55 случаев публикаций материалов ЕГЭ в интернете, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:18:00+03:00
2025-06-06T12:18:00+03:00
2025-06-06T15:11:00+03:00
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Рособрнадзор выявил не менее 55 случаев публикаций материалов ЕГЭ в интернете, заявил глава ведомства Анзор Музаев. "Ежегодно такие случаи есть, к сожалению… На сегодняшний день по итогам всех экзаменов у нас 55 случаев, когда ребята фотографировали и выкладывали в соцсети свои контрольно-измерительные материалы", - сказал руководитель ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной первым результатам ЕГЭ 2025 года. По словам Музаева, работы тех учеников, которые опубликовали материалы ЕГЭ, будут аннулированы. Свыше 712 тысяч человек планируют сдать Единый государственный экзамен в этом году.
https://ria.ru/20250605/ege-2021110747.html
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор выявил 55 случаев публикаций материалов ЕГЭ в интернете
Рособрнадзор выявил не менее 55 случаев публикаций материалов ЕГЭ в интернете