https://ria.ru/20250606/rosobrnadzor-2021289128.html

Рособрнадзор выявил 55 случаев публикаций материалов ЕГЭ в интернете

Рособрнадзор выявил 55 случаев публикаций материалов ЕГЭ в интернете - РИА Новости, 06.06.2025

Рособрнадзор выявил 55 случаев публикаций материалов ЕГЭ в интернете

Рособрнадзор выявил не менее 55 случаев публикаций материалов ЕГЭ в интернете, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:18:00+03:00

2025-06-06T12:18:00+03:00

2025-06-06T15:11:00+03:00

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Рособрнадзор выявил не менее 55 случаев публикаций материалов ЕГЭ в интернете, заявил глава ведомства Анзор Музаев. "Ежегодно такие случаи есть, к сожалению… На сегодняшний день по итогам всех экзаменов у нас 55 случаев, когда ребята фотографировали и выкладывали в соцсети свои контрольно-измерительные материалы", - сказал руководитель ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной первым результатам ЕГЭ 2025 года. По словам Музаева, работы тех учеников, которые опубликовали материалы ЕГЭ, будут аннулированы. Свыше 712 тысяч человек планируют сдать Единый государственный экзамен в этом году.

https://ria.ru/20250605/ege-2021110747.html

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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование