https://ria.ru/20250606/rosatom-2021333689.html

"Росатом" готов содействовать решению вопросов по ядерной программе Ирана

"Росатом" готов содействовать решению вопросов по ядерной программе Ирана - РИА Новости, 06.06.2025

"Росатом" готов содействовать решению вопросов по ядерной программе Ирана

"Росатом" готов содействовать в решении любого вопроса по иранской ядерной программе, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:48:00+03:00

2025-06-06T14:48:00+03:00

2025-06-06T14:48:00+03:00

калининград

россия

иран

алексей лихачев

рафаэль гросси

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. "Росатом" готов содействовать в решении любого вопроса по иранской ядерной программе, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. В Калининграде прошёл очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси. "Мы подтверждаем свою готовность решить любые технические вопросы в случае принятия политических решений и выхода на договоренности в многостороннем формате по так называемой иранской проблеме", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ. Он отметил, что сотрудничество России с Ираном в ядерной сфере развивается в области строительства атомных энергоблоков, поставки топлива и научных исследований в сфере мирного атома.

https://ria.ru/20250606/magate-2021330470.html

калининград

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калининград, россия, иран, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире