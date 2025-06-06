https://ria.ru/20250606/rosatom-2021333689.html
"Росатом" готов содействовать решению вопросов по ядерной программе Ирана
"Росатом" готов содействовать решению вопросов по ядерной программе Ирана - РИА Новости, 06.06.2025
"Росатом" готов содействовать решению вопросов по ядерной программе Ирана
"Росатом" готов содействовать в решении любого вопроса по иранской ядерной программе, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:48:00+03:00
2025-06-06T14:48:00+03:00
2025-06-06T14:48:00+03:00
калининград
россия
иран
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144025/32/1440253284_0:202:3148:1973_1920x0_80_0_0_bcd1fc47599d67d212fd8953d6171e7d.jpg
КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. "Росатом" готов содействовать в решении любого вопроса по иранской ядерной программе, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. В Калининграде прошёл очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси. "Мы подтверждаем свою готовность решить любые технические вопросы в случае принятия политических решений и выхода на договоренности в многостороннем формате по так называемой иранской проблеме", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ. Он отметил, что сотрудничество России с Ираном в ядерной сфере развивается в области строительства атомных энергоблоков, поставки топлива и научных исследований в сфере мирного атома.
https://ria.ru/20250606/magate-2021330470.html
калининград
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144025/32/1440253284_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_234ab639b1839ed797d00ffb979019ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, россия, иран, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Калининград, Россия, Иран, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
"Росатом" готов содействовать решению вопросов по ядерной программе Ирана
Лихачев заявил, что "Росатом" готов содействовать решению любого вопроса по ИЯП