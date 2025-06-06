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"Росатом" готов содействовать решению вопросов по ядерной программе Ирана - РИА Новости, 06.06.2025
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14:48 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/rosatom-2021333689.html
"Росатом" готов содействовать решению вопросов по ядерной программе Ирана
"Росатом" готов содействовать решению вопросов по ядерной программе Ирана - РИА Новости, 06.06.2025
"Росатом" готов содействовать решению вопросов по ядерной программе Ирана
"Росатом" готов содействовать в решении любого вопроса по иранской ядерной программе, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:48:00+03:00
2025-06-06T14:48:00+03:00
калининград
россия
иран
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. "Росатом" готов содействовать в решении любого вопроса по иранской ядерной программе, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. В Калининграде прошёл очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси. "Мы подтверждаем свою готовность решить любые технические вопросы в случае принятия политических решений и выхода на договоренности в многостороннем формате по так называемой иранской проблеме", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ. Он отметил, что сотрудничество России с Ираном в ядерной сфере развивается в области строительства атомных энергоблоков, поставки топлива и научных исследований в сфере мирного атома.
https://ria.ru/20250606/magate-2021330470.html
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калининград, россия, иран, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Калининград, Россия, Иран, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
"Росатом" готов содействовать решению вопросов по ядерной программе Ирана

Лихачев заявил, что "Росатом" готов содействовать решению любого вопроса по ИЯП

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. "Росатом" готов содействовать в решении любого вопроса по иранской ядерной программе, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
В Калининграде прошёл очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси.
"Мы подтверждаем свою готовность решить любые технические вопросы в случае принятия политических решений и выхода на договоренности в многостороннем формате по так называемой иранской проблеме", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
Он отметил, что сотрудничество России с Ираном в ядерной сфере развивается в области строительства атомных энергоблоков, поставки топлива и научных исследований в сфере мирного атома.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Лихачев заявил о двойной морали в действиях МАГАТЭ
Вчера, 14:33
 
КалининградРоссияИранАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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