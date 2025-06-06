https://ria.ru/20250606/rosatom-2021331725.html
"Росатом" раскрыл детали переговоров с Гросси в Калининграде
"Росатом" раскрыл детали переговоров с Гросси в Калининграде - РИА Новости, 06.06.2025
"Росатом" раскрыл детали переговоров с Гросси в Калининграде
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на переговорах с "Росатомом" в Калининграде поделился своим пониманием ситуации вокруг Запорожской АЭС и проинформировал о своих... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:38:00+03:00
2025-06-06T14:38:00+03:00
2025-06-06T15:08:00+03:00
калининград
рафаэль гросси
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на переговорах с "Росатомом" в Калининграде поделился своим пониманием ситуации вокруг Запорожской АЭС и проинформировал о своих недавних международных контактах, сообщает в пятницу российская госкорпорация. В Калининграде в пятницу прошёл очередной раунд межведомственных консультаций "Росатома" и МАГАТЭ во главе с генеральными директорами Алексеем Лихачевым и Гросси. Стороны обсудили основные вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. "Рафаэль Гросси в свою очередь поделился своим пониманием ситуации вокруг Запорожской АЭС и проинформировал о своих недавних международных контактах", - говорится в сообщении "Росатома".
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калининград, рафаэль гросси, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, магатэ
Калининград, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, МАГАТЭ
"Росатом" раскрыл детали переговоров с Гросси в Калининграде
Глава МАГАТЭ Гросси поделился своим пониманием ситуации вокруг ЗАЭС