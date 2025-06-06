Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" раскрыл детали переговоров с Гросси в Калининграде - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 06.06.2025 (обновлено: 15:08 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/rosatom-2021331725.html
"Росатом" раскрыл детали переговоров с Гросси в Калининграде
"Росатом" раскрыл детали переговоров с Гросси в Калининграде - РИА Новости, 06.06.2025
"Росатом" раскрыл детали переговоров с Гросси в Калининграде
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на переговорах с "Росатомом" в Калининграде поделился своим пониманием ситуации вокруг Запорожской АЭС и проинформировал о своих... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:38:00+03:00
2025-06-06T15:08:00+03:00
калининград
рафаэль гросси
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021337727_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_85d8f4a51bfa663e7e0db52e743a4839.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на переговорах с "Росатомом" в Калининграде поделился своим пониманием ситуации вокруг Запорожской АЭС и проинформировал о своих недавних международных контактах, сообщает в пятницу российская госкорпорация. В Калининграде в пятницу прошёл очередной раунд межведомственных консультаций "Росатома" и МАГАТЭ во главе с генеральными директорами Алексеем Лихачевым и Гросси. Стороны обсудили основные вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. "Рафаэль Гросси в свою очередь поделился своим пониманием ситуации вокруг Запорожской АЭС и проинформировал о своих недавних международных контактах", - говорится в сообщении "Росатома".
https://ria.ru/20250606/peregovory-2021323587.html
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021337727_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_3724c1a38edd6d8e701de826c6695b20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининград, рафаэль гросси, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, магатэ
Калининград, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, МАГАТЭ
"Росатом" раскрыл детали переговоров с Гросси в Калининграде

Глава МАГАТЭ Гросси поделился своим пониманием ситуации вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время пресс-подхода по итогам встречи в Калининграде
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев во время пресс-подхода по итогам встречи в Калининграде - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время пресс-подхода по итогам встречи в Калининграде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на переговорах с "Росатомом" в Калининграде поделился своим пониманием ситуации вокруг Запорожской АЭС и проинформировал о своих недавних международных контактах, сообщает в пятницу российская госкорпорация.
В Калининграде в пятницу прошёл очередной раунд межведомственных консультаций "Росатома" и МАГАТЭ во главе с генеральными директорами Алексеем Лихачевым и Гросси. Стороны обсудили основные вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
"Рафаэль Гросси в свою очередь поделился своим пониманием ситуации вокруг Запорожской АЭС и проинформировал о своих недавних международных контактах", - говорится в сообщении "Росатома".
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Лихачев оценил прошедшие переговоры с МАГАТЭ
Вчера, 14:12
 
КалининградРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала