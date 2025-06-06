https://ria.ru/20250606/rosatom-2021331725.html

"Росатом" раскрыл детали переговоров с Гросси в Калининграде

"Росатом" раскрыл детали переговоров с Гросси в Калининграде - РИА Новости, 06.06.2025

"Росатом" раскрыл детали переговоров с Гросси в Калининграде

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на переговорах с "Росатомом" в Калининграде поделился своим пониманием ситуации вокруг Запорожской АЭС и проинформировал о своих... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:38:00+03:00

2025-06-06T14:38:00+03:00

2025-06-06T15:08:00+03:00

калининград

рафаэль гросси

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

магатэ

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на переговорах с "Росатомом" в Калининграде поделился своим пониманием ситуации вокруг Запорожской АЭС и проинформировал о своих недавних международных контактах, сообщает в пятницу российская госкорпорация. В Калининграде в пятницу прошёл очередной раунд межведомственных консультаций "Росатома" и МАГАТЭ во главе с генеральными директорами Алексеем Лихачевым и Гросси. Стороны обсудили основные вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. "Рафаэль Гросси в свою очередь поделился своим пониманием ситуации вокруг Запорожской АЭС и проинформировал о своих недавних международных контактах", - говорится в сообщении "Росатома".

https://ria.ru/20250606/peregovory-2021323587.html

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калининград, рафаэль гросси, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, магатэ