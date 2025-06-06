Рейтинг@Mail.ru
Рогов призвал Зеленского не играть роль невинной жертвы - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/rogov-2021428465.html
Рогов призвал Зеленского не играть роль невинной жертвы
Рогов призвал Зеленского не играть роль невинной жертвы - РИА Новости, 06.06.2025
Рогов призвал Зеленского не играть роль невинной жертвы
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T20:11:00+03:00
2025-06-06T20:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
амурская область
киев
владимир зеленский
владимир рогов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200973_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_e9c8e205d82b452bf0c7739922f24172.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал Владимира Зеленского не играть роль невинной жертвы, делая удивленный вид из-за ответного удара России по территории Украины. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева. Среди пораженных целей — конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, склады вооружения и военной техники ВСУ. Зеленский, в свою очередь, в своем Telegram-канале пожаловался на этот удар, призвал Америку и Европу вместе надавить на Россию. "Заявление Зеленского – это типичное проявление политического украинства в духе: "А нас за що?". Сначала сделать кукую-то гадость, преступление, а потом, когда пришло время отвечать за это, то сразу сделать удивленный вид и попытаться выставить себя невинной жертвой", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Россия долго соблюдала в одностороннем порядке мораторий на удары по энергетической инфраструктуре противника и массу других самоограничений. "Добрые намерения и добрую волю Зеленский расценил как слабость и вседозволенность. Теперь, когда он получает за удары по мирным городам России, транспортной инфраструктуре и аэродромам стратегической авиации, то по-максимуму пытается втянуть в это противостояние Запад", - сказал Рогов. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
https://ria.ru/20250606/ataki-2021254384.html
https://ria.ru/20250606/zhaloba-2021353754.html
россия
амурская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200973_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_104bd0d9b0370244fb885985ba3a8a04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, амурская область, киев, владимир зеленский, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Амурская область, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Рогов
Рогов призвал Зеленского не играть роль невинной жертвы

Рогов призвал Зеленского не играть роль невинной жертвы из-за удара России

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал Владимира Зеленского не играть роль невинной жертвы, делая удивленный вид из-за ответного удара России по территории Украины.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева. Среди пораженных целей — конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, склады вооружения и военной техники ВСУ. Зеленский, в свою очередь, в своем Telegram-канале пожаловался на этот удар, призвал Америку и Европу вместе надавить на Россию.
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
СМИ раскрыли, что произошло в Белом доме из-за атак Украины на аэродромы
Вчера, 10:20
"Заявление Зеленского – это типичное проявление политического украинства в духе: "А нас за що?". Сначала сделать кукую-то гадость, преступление, а потом, когда пришло время отвечать за это, то сразу сделать удивленный вид и попытаться выставить себя невинной жертвой", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Россия долго соблюдала в одностороннем порядке мораторий на удары по энергетической инфраструктуре противника и массу других самоограничений.
"Добрые намерения и добрую волю Зеленский расценил как слабость и вседозволенность. Теперь, когда он получает за удары по мирным городам России, транспортной инфраструктуре и аэродромам стратегической авиации, то по-максимуму пытается втянуть в это противостояние Запад", - сказал Рогов.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Госдуме назвали жалобу Зеленского на ответный удар "крокодильими слезами"
Вчера, 16:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАмурская областьКиевВладимир ЗеленскийВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала