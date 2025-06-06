https://ria.ru/20250606/rogov-2021428465.html

Рогов призвал Зеленского не играть роль невинной жертвы

Рогов призвал Зеленского не играть роль невинной жертвы - РИА Новости, 06.06.2025

Рогов призвал Зеленского не играть роль невинной жертвы

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T20:11:00+03:00

2025-06-06T20:11:00+03:00

2025-06-06T20:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал Владимира Зеленского не играть роль невинной жертвы, делая удивленный вид из-за ответного удара России по территории Украины. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева. Среди пораженных целей — конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, склады вооружения и военной техники ВСУ. Зеленский, в свою очередь, в своем Telegram-канале пожаловался на этот удар, призвал Америку и Европу вместе надавить на Россию. "Заявление Зеленского – это типичное проявление политического украинства в духе: "А нас за що?". Сначала сделать кукую-то гадость, преступление, а потом, когда пришло время отвечать за это, то сразу сделать удивленный вид и попытаться выставить себя невинной жертвой", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Россия долго соблюдала в одностороннем порядке мораторий на удары по энергетической инфраструктуре противника и массу других самоограничений. "Добрые намерения и добрую волю Зеленский расценил как слабость и вседозволенность. Теперь, когда он получает за удары по мирным городам России, транспортной инфраструктуре и аэродромам стратегической авиации, то по-максимуму пытается втянуть в это противостояние Запад", - сказал Рогов. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://ria.ru/20250606/ataki-2021254384.html

https://ria.ru/20250606/zhaloba-2021353754.html

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россия, амурская область, киев, владимир зеленский, владимир рогов