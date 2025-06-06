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ЦБ заявил о снижении проинфляционных рисков в России - РИА Новости, 06.06.2025
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14:18 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/riski-2021324955.html
ЦБ заявил о снижении проинфляционных рисков в России
ЦБ заявил о снижении проинфляционных рисков в России - РИА Новости, 06.06.2025
ЦБ заявил о снижении проинфляционных рисков в России
Проинфляционные риски в РФ немного уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, говорится в сообщении Центробанка. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:18:00+03:00
2025-06-06T14:18:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Проинфляционные риски в РФ немного уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, говорится в сообщении Центробанка. "Проинфляционные риски немного уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли", - сказано в сообщении. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
ЦБ заявил о снижении проинфляционных рисков в России

ЦБ: проинфляционные риски снизились, но преобладают на среднесрочном горизонте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Проинфляционные риски в РФ немного уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, говорится в сообщении Центробанка.
"Проинфляционные риски немного уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли", - сказано в сообщении.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
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Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставка
 
 
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