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ЦБ заявил о снижении проинфляционных рисков в России
ЦБ заявил о снижении проинфляционных рисков в России - РИА Новости, 06.06.2025
ЦБ заявил о снижении проинфляционных рисков в России
Проинфляционные риски в РФ немного уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, говорится в сообщении Центробанка. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:18:00+03:00
2025-06-06T14:18:00+03:00
2025-06-06T14:18:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Проинфляционные риски в РФ немного уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, говорится в сообщении Центробанка. "Проинфляционные риски немного уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли", - сказано в сообщении. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
ЦБ заявил о снижении проинфляционных рисков в России
ЦБ: проинфляционные риски снизились, но преобладают на среднесрочном горизонте