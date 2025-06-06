https://ria.ru/20250606/riski-2021324955.html

ЦБ заявил о снижении проинфляционных рисков в России

ЦБ заявил о снижении проинфляционных рисков в России - РИА Новости, 06.06.2025

ЦБ заявил о снижении проинфляционных рисков в России

Проинфляционные риски в РФ немного уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, говорится в сообщении Центробанка. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:18:00+03:00

2025-06-06T14:18:00+03:00

2025-06-06T14:18:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Проинфляционные риски в РФ немного уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, говорится в сообщении Центробанка. "Проинфляционные риски немного уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли", - сказано в сообщении. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка