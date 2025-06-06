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Путин назвал комфорт в городе одним из знаков уважения к ветеранам - РИА Новости, 06.06.2025
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18:08 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/putin-2021401815.html
Путин назвал комфорт в городе одним из знаков уважения к ветеранам
Путин назвал комфорт в городе одним из знаков уважения к ветеранам - РИА Новости, 06.06.2025
Путин назвал комфорт в городе одним из знаков уважения к ветеранам
Комфортная городская среда является одним из самых хороших знаков уважения к ветеранам, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:08:00+03:00
2025-06-06T18:08:00+03:00
общество
россия
саранск
владимир путин
артем здунов
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Комфортная городская среда является одним из самых хороших знаков уважения к ветеранам, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В ходе заседания губернатор Мордовии Артем Здунов сказал, что почетное отношение к многодетным семьям должно быть на таком же уровне, как к ветеранам. Президент РФ заметил, что в России всегда с особым уважением относятся к ветеранам. "Но один из самых хороших знаков уважения – так, чтобы на улице наши ветераны, да и другие граждане, чувствовали себя комфортно", - отметил Путин. В связи с этим глава государства попросил Здунова не забывать о качестве дорожного покрытия в том числе в Саранске.
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общество, россия, саранск, владимир путин, артем здунов
Общество, Россия, Саранск, Владимир Путин, Артем Здунов
Путин назвал комфорт в городе одним из знаков уважения к ветеранам

Путин призвал создавать комфортную городскую среду в знак уважения к ветеранам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Комфортная городская среда является одним из самых хороших знаков уважения к ветеранам, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
В ходе заседания губернатор Мордовии Артем Здунов сказал, что почетное отношение к многодетным семьям должно быть на таком же уровне, как к ветеранам. Президент РФ заметил, что в России всегда с особым уважением относятся к ветеранам.
"Но один из самых хороших знаков уважения – так, чтобы на улице наши ветераны, да и другие граждане, чувствовали себя комфортно", - отметил Путин.
В связи с этим глава государства попросил Здунова не забывать о качестве дорожного покрытия в том числе в Саранске.
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ОбществоРоссияСаранскВладимир ПутинАртем Здунов
 
 
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