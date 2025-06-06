https://ria.ru/20250606/putin-2021401815.html

Путин назвал комфорт в городе одним из знаков уважения к ветеранам

Путин назвал комфорт в городе одним из знаков уважения к ветеранам - РИА Новости, 06.06.2025

Путин назвал комфорт в городе одним из знаков уважения к ветеранам

Комфортная городская среда является одним из самых хороших знаков уважения к ветеранам, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:08:00+03:00

2025-06-06T18:08:00+03:00

2025-06-06T18:08:00+03:00

общество

россия

саранск

владимир путин

артем здунов

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Комфортная городская среда является одним из самых хороших знаков уважения к ветеранам, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В ходе заседания губернатор Мордовии Артем Здунов сказал, что почетное отношение к многодетным семьям должно быть на таком же уровне, как к ветеранам. Президент РФ заметил, что в России всегда с особым уважением относятся к ветеранам. "Но один из самых хороших знаков уважения – так, чтобы на улице наши ветераны, да и другие граждане, чувствовали себя комфортно", - отметил Путин. В связи с этим глава государства попросил Здунова не забывать о качестве дорожного покрытия в том числе в Саранске.

https://realty.ria.ru/20250530/husnullin-2019923403.html

россия

саранск

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общество, россия, саранск, владимир путин, артем здунов