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Пьяный житель Петербурга утонул в Неве - РИА Новости, 06.06.2025
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20:38 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/peterburg-2021430869.html
Пьяный житель Петербурга утонул в Неве
Пьяный житель Петербурга утонул в Неве - РИА Новости, 06.06.2025
Пьяный житель Петербурга утонул в Неве
Доследственная проверка организована после того, как, предположительно, нетрезвый житель Санкт-Петербурга прыгнул в Неву, чтобы искупаться, но не смог выплыть и РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T20:38:00+03:00
2025-06-06T20:38:00+03:00
происшествия
нева (река)
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИ Новости. Доследственная проверка организована после того, как, предположительно, нетрезвый житель Санкт-Петербурга прыгнул в Неву, чтобы искупаться, но не смог выплыть и утонул, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ. "По предварительным данным, сегодня в дневное время мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил прыжок в реку Неву с целью искупаться, однако выплыть не смог и скончался", – говорится в Telegram-канале ведомства. Следственным отделом по Петроградскому району организована процессуальная проверка, в рамках которой уже проведен осмотр места происшествия, идет опрос очевидцев. По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воды в Неве в пятницу составляет плюс 13,7 градуса, а температура воздуха в Петербурге - около 17 градусов тепла.
https://ria.ru/20250531/peterburg-2020133107.html
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происшествия, нева (река), санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нева (река), Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Пьяный житель Петербурга утонул в Неве

СК: нетрезвый житель Петербурга решил искупаться в Неве и утонул

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИ Новости. Доследственная проверка организована после того, как, предположительно, нетрезвый житель Санкт-Петербурга прыгнул в Неву, чтобы искупаться, но не смог выплыть и утонул, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ.
"По предварительным данным, сегодня в дневное время мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил прыжок в реку Неву с целью искупаться, однако выплыть не смог и скончался", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Следственным отделом по Петроградскому району организована процессуальная проверка, в рамках которой уже проведен осмотр места происшествия, идет опрос очевидцев.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воды в Неве в пятницу составляет плюс 13,7 градуса, а температура воздуха в Петербурге - около 17 градусов тепла.
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ПроисшествияНева (река)Санкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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