https://ria.ru/20250606/peterburg-2021430869.html

Пьяный житель Петербурга утонул в Неве

Пьяный житель Петербурга утонул в Неве - РИА Новости, 06.06.2025

Пьяный житель Петербурга утонул в Неве

Доследственная проверка организована после того, как, предположительно, нетрезвый житель Санкт-Петербурга прыгнул в Неву, чтобы искупаться, но не смог выплыть и РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T20:38:00+03:00

2025-06-06T20:38:00+03:00

2025-06-06T20:38:00+03:00

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нева (река)

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИ Новости. Доследственная проверка организована после того, как, предположительно, нетрезвый житель Санкт-Петербурга прыгнул в Неву, чтобы искупаться, но не смог выплыть и утонул, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ. "По предварительным данным, сегодня в дневное время мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил прыжок в реку Неву с целью искупаться, однако выплыть не смог и скончался", – говорится в Telegram-канале ведомства. Следственным отделом по Петроградскому району организована процессуальная проверка, в рамках которой уже проведен осмотр места происшествия, идет опрос очевидцев. По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воды в Неве в пятницу составляет плюс 13,7 градуса, а температура воздуха в Петербурге - около 17 градусов тепла.

https://ria.ru/20250531/peterburg-2020133107.html

нева (река)

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происшествия, нева (река), санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)