https://ria.ru/20250606/perezapusk-2021332561.html

Гросси: перезапуск ЗАЭС предусматривает соблюдение технических требований

Гросси: перезапуск ЗАЭС предусматривает соблюдение технических требований - РИА Новости, 06.06.2025

Гросси: перезапуск ЗАЭС предусматривает соблюдение технических требований

Перезапуск Запорожской АЭС подразумевает соблюдение ряда технических требований для стабильной работы станции, в том числе касательно её водоснабжения и... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:39:00+03:00

2025-06-06T14:39:00+03:00

2025-06-06T14:48:00+03:00

запорожская аэс

в мире

рафаэль гросси

алексей лихачев

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011757509_0:45:1026:622_1920x0_80_0_0_0ff23ea51217a5d48879cdce7d7b78eb.jpg

КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Перезапуск Запорожской АЭС подразумевает соблюдение ряда технических требований для стабильной работы станции, в том числе касательно её водоснабжения и внешнего электроснабжения, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Возобновление работы, эксплуатации такого атомного объекта, как Запорожская атомная электростанция, безусловно, требует соблюдения большого количества требований. Необходимо, чтобы все эти требования были соответствующим образом соблюдены для стабильной работы станции. Должны быть решены такие вопросы, как стабильное водоснабжение, а также возобновление, эффективная работа внешних источников электроснабжения и прочие технические вопросы, которые мы ставим в своих отчетах", - сказал он журналистам после переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.

https://ria.ru/20250603/toplivo-2020666331.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская аэс, в мире, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"