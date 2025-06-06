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Гросси: перезапуск ЗАЭС предусматривает соблюдение технических требований
Гросси: перезапуск ЗАЭС предусматривает соблюдение технических требований - РИА Новости, 06.06.2025
Гросси: перезапуск ЗАЭС предусматривает соблюдение технических требований
Перезапуск Запорожской АЭС подразумевает соблюдение ряда технических требований для стабильной работы станции, в том числе касательно её водоснабжения и... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:39:00+03:00
2025-06-06T14:39:00+03:00
2025-06-06T14:48:00+03:00
запорожская аэс
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алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Перезапуск Запорожской АЭС подразумевает соблюдение ряда технических требований для стабильной работы станции, в том числе касательно её водоснабжения и внешнего электроснабжения, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Возобновление работы, эксплуатации такого атомного объекта, как Запорожская атомная электростанция, безусловно, требует соблюдения большого количества требований. Необходимо, чтобы все эти требования были соответствующим образом соблюдены для стабильной работы станции. Должны быть решены такие вопросы, как стабильное водоснабжение, а также возобновление, эффективная работа внешних источников электроснабжения и прочие технические вопросы, которые мы ставим в своих отчетах", - сказал он журналистам после переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.
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запорожская аэс, в мире, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Запорожская АЭС, В мире, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Гросси: перезапуск ЗАЭС предусматривает соблюдение технических требований
Гросси: перезапуск ЗАЭС подразумевает снабжение станции водой и электричеством