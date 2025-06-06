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Последние теракты Киева нацелены на срыв переговоров, заявил эксперт - РИА Новости, 06.06.2025
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03:25 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/peregovory-2021216473.html
Последние теракты Киева нацелены на срыв переговоров, заявил эксперт
Последние теракты Киева нацелены на срыв переговоров, заявил эксперт - РИА Новости, 06.06.2025
Последние теракты Киева нацелены на срыв переговоров, заявил эксперт
Последние атаки Украины против России, в том числе подрывы железнодорожной инфраструктуры в приграничье и удары БПЛА по аэродромам, направлены на срыв мирного... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T03:25:00+03:00
2025-06-06T03:25:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 6 июн – РИА Новости. Последние атаки Украины против России, в том числе подрывы железнодорожной инфраструктуры в приграничье и удары БПЛА по аэродромам, направлены на срыв мирного процесса и провоцирование ядерного конфликта между РФ и США, заявил РИА Новости представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк. "Недавние отвратительные многочисленные подрывы украинскими террористами (инфраструктуры - ред.) российских пассажирских поездов являются актами украинского государственного терроризма, совершенными явно при подготовке и при содействии персонала НАТО. В сочетании с... многочисленными атаками беспилотников против российских стратегических бомбардировщиков, цель состоит в том, чтобы подорвать мирный процесс, инициированный продолжающимся диалогом Путина и (президента США Дональда) Трампа, и развязать ядерно-стратегический конфликт между двумя крупнейшими ядерными сверхдержавами", - сказал Блэк. По его словам, цель подобных действий - воспрепятствовать интеграции Евразии и Глобального Юга - "движению, которое стремительно формирует новую глобальную архитектуру безопасности и развития, или, как выразился президент Путин, новую "глобальную полифонию". Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. В Курской области в ту же ночь на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, пострадали трое сотрудников поездной бригады. Повреждение путей также обнаружили днем 1 июня на участке Унеча - Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой. Никто не пострадал. Следственный комитет РФ сообщил, что все три эпизода подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
https://ria.ru/20250604/ataki-2020804623.html
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россия, украина, сша, ричард блэк, оон, нато, киев, в мире
Россия, Украина, США, Ричард Блэк, ООН, НАТО, Киев, В мире
Последние теракты Киева нацелены на срыв переговоров, заявил эксперт

Ричард Блэк: атаки Украины против России направлены на срыв мирного процесса

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 6 июн – РИА Новости. Последние атаки Украины против России, в том числе подрывы железнодорожной инфраструктуры в приграничье и удары БПЛА по аэродромам, направлены на срыв мирного процесса и провоцирование ядерного конфликта между РФ и США, заявил РИА Новости представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк.
"Недавние отвратительные многочисленные подрывы украинскими террористами (инфраструктуры - ред.) российских пассажирских поездов являются актами украинского государственного терроризма, совершенными явно при подготовке и при содействии персонала НАТО. В сочетании с... многочисленными атаками беспилотников против российских стратегических бомбардировщиков, цель состоит в том, чтобы подорвать мирный процесс, инициированный продолжающимся диалогом Путина и (президента США Дональда) Трампа, и развязать ядерно-стратегический конфликт между двумя крупнейшими ядерными сверхдержавами", - сказал Блэк.
Фура на месте атаки дронов в Усольском районе - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
СМИ раскрыли, что грозит США после атак Киева на российские аэродромы
4 июня, 10:34
По его словам, цель подобных действий - воспрепятствовать интеграции Евразии и Глобального Юга - "движению, которое стремительно формирует новую глобальную архитектуру безопасности и развития, или, как выразился президент Путин, новую "глобальную полифонию".
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. В Курской области в ту же ночь на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, пострадали трое сотрудников поездной бригады. Повреждение путей также обнаружили днем 1 июня на участке Унеча - Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой. Никто не пострадал.
Следственный комитет РФ сообщил, что все три эпизода подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Белом доме прокомментировали атаки ВСУ на российские аэродромы
3 июня, 22:43
 
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