https://ria.ru/20250606/opros-2021255158.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 06.06.2025

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 77,2% респондентов одобряют его деятельность на посту главы государства, следует из... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:23:00+03:00

2025-06-06T10:23:00+03:00

2025-06-06T10:23:00+03:00

владимир путин

михаил мишустин

вциом

единая россия

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политика

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 77,2% респондентов одобряют его деятельность на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Восемь из десяти (80%) респондентов заявили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 15,7% респондентов. Кроме того, 77,2% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 14,1%. Работу правительства России одобряют 52,8% россиян, не одобряют - 18,3%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 61% респондентов, 19% сказали, что не доверяют ему, согласно данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,1% россиян назвали "Единую Россию", 11,6% - ЛДПР, 9,3% - КПРФ, 6,7% - партию "Новые люди", 4% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 10% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 мая - 1 июня 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20250606/putin-2021251137.html

https://ria.ru/20250427/tramp-2013717735.html

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владимир путин, михаил мишустин, вциом, единая россия, россия, политика