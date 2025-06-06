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В Петербурге на трассе задержали машину закладчика наркотиков - РИА Новости, 06.06.2025
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09:44 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/narkodiler-2021246898.html
В Петербурге на трассе задержали машину закладчика наркотиков
В Петербурге на трассе задержали машину закладчика наркотиков - РИА Новости, 06.06.2025
В Петербурге на трассе задержали машину закладчика наркотиков
Полицейские задержали на трассе М-11 в Пушкинском районе Санкт-Петербурга мужчину без гражданства, в автомобиле которого оказалось более 25 килограммов... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:44:00+03:00
2025-06-06T09:44:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Полицейские задержали на трассе М-11 в Пушкинском районе Санкт-Петербурга мужчину без гражданства, в автомобиле которого оказалось более 25 килограммов синтетического наркотика для организации "закладок" в разных регионах, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечает ведомство, сотрудники регионального управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при содействии Госавтоинспекции Пушкинского района остановили автомобиль Honda Civic на 676-м километре автодороги М-11 "Нева". За рулем находился мужчина, который родился в советское время в Джамбуле и к 45 годам так и не обзавелся гражданством. При досмотре салона правоохранители нашли тайник с 15 свертками, содержимое которых по результатам экспертизы оказалось синтетическим наркотиком на основе мефедрона весом более 25 килограммов, уточняют в ГУМВД. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном обороте наркотиков (статья 228.1 УК РФ). "В ходе расследования было установлено: задержанный является межрегиональным закладчиком, ездит по стране и занимается организацией крупных тайников с наркотиками для последующей розничной торговли. При этом контакты с региональными наркодилерами осуществлялись анонимно, через мессенджер", - говорится в сообщении. Подозреваемый заключен под стражу. Полицейские устанавливают географию его поездок, источник приобретения незаконного "груза" и его потребителей.
https://ria.ru/20250506/sud-2015399925.html
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге на трассе задержали машину закладчика наркотиков

В Петербурге задержали мужчину без гражданства с 25 кг синтетического наркотика

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Полицейские задержали на трассе М-11 в Пушкинском районе Санкт-Петербурга мужчину без гражданства, в автомобиле которого оказалось более 25 килограммов синтетического наркотика для организации "закладок" в разных регионах, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечает ведомство, сотрудники регионального управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при содействии Госавтоинспекции Пушкинского района остановили автомобиль Honda Civic на 676-м километре автодороги М-11 "Нева". За рулем находился мужчина, который родился в советское время в Джамбуле и к 45 годам так и не обзавелся гражданством.
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При досмотре салона правоохранители нашли тайник с 15 свертками, содержимое которых по результатам экспертизы оказалось синтетическим наркотиком на основе мефедрона весом более 25 килограммов, уточняют в ГУМВД.
Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном обороте наркотиков (статья 228.1 УК РФ).
"В ходе расследования было установлено: задержанный является межрегиональным закладчиком, ездит по стране и занимается организацией крупных тайников с наркотиками для последующей розничной торговли. При этом контакты с региональными наркодилерами осуществлялись анонимно, через мессенджер", - говорится в сообщении.
Подозреваемый заключен под стражу. Полицейские устанавливают географию его поездок, источник приобретения незаконного "груза" и его потребителей.
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