https://ria.ru/20250606/narkodiler-2021246898.html

В Петербурге на трассе задержали машину закладчика наркотиков

В Петербурге на трассе задержали машину закладчика наркотиков - РИА Новости, 06.06.2025

В Петербурге на трассе задержали машину закладчика наркотиков

Полицейские задержали на трассе М-11 в Пушкинском районе Санкт-Петербурга мужчину без гражданства, в автомобиле которого оказалось более 25 килограммов... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T09:44:00+03:00

2025-06-06T09:44:00+03:00

2025-06-06T09:44:00+03:00

происшествия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Полицейские задержали на трассе М-11 в Пушкинском районе Санкт-Петербурга мужчину без гражданства, в автомобиле которого оказалось более 25 килограммов синтетического наркотика для организации "закладок" в разных регионах, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечает ведомство, сотрудники регионального управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при содействии Госавтоинспекции Пушкинского района остановили автомобиль Honda Civic на 676-м километре автодороги М-11 "Нева". За рулем находился мужчина, который родился в советское время в Джамбуле и к 45 годам так и не обзавелся гражданством. При досмотре салона правоохранители нашли тайник с 15 свертками, содержимое которых по результатам экспертизы оказалось синтетическим наркотиком на основе мефедрона весом более 25 килограммов, уточняют в ГУМВД. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном обороте наркотиков (статья 228.1 УК РФ). "В ходе расследования было установлено: задержанный является межрегиональным закладчиком, ездит по стране и занимается организацией крупных тайников с наркотиками для последующей розничной торговли. При этом контакты с региональными наркодилерами осуществлялись анонимно, через мессенджер", - говорится в сообщении. Подозреваемый заключен под стражу. Полицейские устанавливают географию его поездок, источник приобретения незаконного "груза" и его потребителей.

https://ria.ru/20250506/sud-2015399925.html

https://ria.ru/20240903/narkotiki-1970328996.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург