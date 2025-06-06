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Замглавы МИД и главы дипмиссий обсудили отношения России и Европы - РИА Новости, 06.06.2025
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18:16 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/mid-2021404837.html
Замглавы МИД и главы дипмиссий обсудили отношения России и Европы
Замглавы МИД и главы дипмиссий обсудили отношения России и Европы - РИА Новости, 06.06.2025
Замглавы МИД и главы дипмиссий обсудили отношения России и Европы
Замглавы МИД России Александр Грушко и главы российских дипмиссий в странах Северной и Западной Европы обсудили отношения Москвы с европейскими странами,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:16:00+03:00
2025-06-06T18:16:00+03:00
россия
западная европа
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Грушко и главы российских дипмиссий в странах Северной и Западной Европы обсудили отношения Москвы с европейскими странами, проанализировав ситуацию в регионе с учетом актуальных угроз и вызовов, сообщил в пятницу МИД России. "Подробно проанализирована ситуация в европейском регионе в контексте современных вызовов и угроз, а также положение дел в двусторонних отношениях с европейскими странами в условиях развязанной против России гибридной войны. По широкому кругу обсуждавшихся вопросов были сформулированы рекомендации на дальнейшую перспективу", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства. В ходе совещания, которое прошло в Баку, Грушко и главы российских дипведомств обсудили также работу посольств с точки зрения материально-технического и кадрового обеспечения. В рамках визита в Азербайджан Грушко и российские послы были приняты главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, с которым обсудили комплекс международных и региональных проблем. Кроме того, представители РФ встретились с главой Бакинской и Азербайджанской епархии, епископом Бакинским и Азербайджанским Алексием.
https://ria.ru/20250604/mid-2020856426.html
россия
западная европа
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россия, западная европа, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Западная Европа, Александр Грушко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Замглавы МИД и главы дипмиссий обсудили отношения России и Европы

Замглавы МИД Грушко и главы дипмиссий обсудили отношения России и Европы

© РИА НовостиЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости
Здание МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Грушко и главы российских дипмиссий в странах Северной и Западной Европы обсудили отношения Москвы с европейскими странами, проанализировав ситуацию в регионе с учетом актуальных угроз и вызовов, сообщил в пятницу МИД России.
"Подробно проанализирована ситуация в европейском регионе в контексте современных вызовов и угроз, а также положение дел в двусторонних отношениях с европейскими странами в условиях развязанной против России гибридной войны. По широкому кругу обсуждавшихся вопросов были сформулированы рекомендации на дальнейшую перспективу", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.
В ходе совещания, которое прошло в Баку, Грушко и главы российских дипведомств обсудили также работу посольств с точки зрения материально-технического и кадрового обеспечения.
В рамках визита в Азербайджан Грушко и российские послы были приняты главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, с которым обсудили комплекс международных и региональных проблем. Кроме того, представители РФ встретились с главой Бакинской и Азербайджанской епархии, епископом Бакинским и Азербайджанским Алексием.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
МИД: Европа продолжает подстрекать Киев к дальнейшей эскалации конфликта
4 июня, 14:09
 
РоссияЗападная ЕвропаАлександр ГрушкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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