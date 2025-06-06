https://ria.ru/20250606/mid-2021404837.html

Замглавы МИД и главы дипмиссий обсудили отношения России и Европы

Замглавы МИД и главы дипмиссий обсудили отношения России и Европы - РИА Новости, 06.06.2025

Замглавы МИД и главы дипмиссий обсудили отношения России и Европы

Замглавы МИД России Александр Грушко и главы российских дипмиссий в странах Северной и Западной Европы обсудили отношения Москвы с европейскими странами,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:16:00+03:00

2025-06-06T18:16:00+03:00

2025-06-06T18:16:00+03:00

россия

западная европа

александр грушко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Грушко и главы российских дипмиссий в странах Северной и Западной Европы обсудили отношения Москвы с европейскими странами, проанализировав ситуацию в регионе с учетом актуальных угроз и вызовов, сообщил в пятницу МИД России. "Подробно проанализирована ситуация в европейском регионе в контексте современных вызовов и угроз, а также положение дел в двусторонних отношениях с европейскими странами в условиях развязанной против России гибридной войны. По широкому кругу обсуждавшихся вопросов были сформулированы рекомендации на дальнейшую перспективу", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства. В ходе совещания, которое прошло в Баку, Грушко и главы российских дипведомств обсудили также работу посольств с точки зрения материально-технического и кадрового обеспечения. В рамках визита в Азербайджан Грушко и российские послы были приняты главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, с которым обсудили комплекс международных и региональных проблем. Кроме того, представители РФ встретились с главой Бакинской и Азербайджанской епархии, епископом Бакинским и Азербайджанским Алексием.

https://ria.ru/20250604/mid-2020856426.html

россия

западная европа

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россия, западная европа, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)