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Матвиенко отметила конструктивные отношения Путина и Пашиняна - РИА Новости, 06.06.2025
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14:29 06.06.2025 (обновлено: 15:46 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/matvienko-2021329541.html
Матвиенко отметила конструктивные отношения Путина и Пашиняна
Матвиенко отметила конструктивные отношения Путина и Пашиняна - РИА Новости, 06.06.2025
Матвиенко отметила конструктивные отношения Путина и Пашиняна
У президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна остаются конструктивные отношения, никаких проблем между ними нет, заявила... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:29:00+03:00
2025-06-06T15:46:00+03:00
армения
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валентина матвиенко
владимир путин
никол пашинян
совет федерации рф
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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. У президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна остаются конструктивные отношения, никаких проблем между ними нет, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Матвиенко находится в Армении с официальным визитом, сообщала ранее пресс-служба верхней палаты российского парламента. "Никол Воваевич передал привет нашему президенту и особо подчеркнул, что несмотря на какие-то инсинуации, что у него с Владимиром Владимировичем всегда были, есть и остаются конструктивные, предметные отношения и никаких проблем у него в отношениях с президентом нет", - сказала Матвиенко журналистам.
https://ria.ru/20250606/armeniya-2021323482.html
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армения, россия, валентина матвиенко, владимир путин, никол пашинян, совет федерации рф, в мире
Армения, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Никол Пашинян, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко отметила конструктивные отношения Путина и Пашиняна

Матвиенко: у Путина и Пашиняна остались конструктивные отношения, проблем нет

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. У президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна остаются конструктивные отношения, никаких проблем между ними нет, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Матвиенко находится в Армении с официальным визитом, сообщала ранее пресс-служба верхней палаты российского парламента.
"Никол Воваевич передал привет нашему президенту и особо подчеркнул, что несмотря на какие-то инсинуации, что у него с Владимиром Владимировичем всегда были, есть и остаются конструктивные, предметные отношения и никаких проблем у него в отношениях с президентом нет", - сказала Матвиенко журналистам.
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Между Россией и Арменией нет никакого кризиса доверия, заявила Матвиенко
Вчера, 14:11
 
АрменияРоссияВалентина МатвиенкоВладимир ПутинНикол ПашинянСовет Федерации РФВ мире
 
 
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