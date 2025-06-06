https://ria.ru/20250606/matvienko-2021329541.html

Матвиенко отметила конструктивные отношения Путина и Пашиняна

Матвиенко отметила конструктивные отношения Путина и Пашиняна - РИА Новости, 06.06.2025

Матвиенко отметила конструктивные отношения Путина и Пашиняна

У президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна остаются конструктивные отношения, никаких проблем между ними нет, заявила... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:29:00+03:00

2025-06-06T14:29:00+03:00

2025-06-06T15:46:00+03:00

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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. У президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна остаются конструктивные отношения, никаких проблем между ними нет, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Матвиенко находится в Армении с официальным визитом, сообщала ранее пресс-служба верхней палаты российского парламента. "Никол Воваевич передал привет нашему президенту и особо подчеркнул, что несмотря на какие-то инсинуации, что у него с Владимиром Владимировичем всегда были, есть и остаются конструктивные, предметные отношения и никаких проблем у него в отношениях с президентом нет", - сказала Матвиенко журналистам.

https://ria.ru/20250606/armeniya-2021323482.html

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армения, россия, валентина матвиенко, владимир путин, никол пашинян, совет федерации рф, в мире