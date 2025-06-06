"Сбросить бомбу". Что предрекли Маску после конфликта с Трампом
Политолог Мухин предположил, что Маск и Трамп быстро помирятся
© AP Photo / Brandon BellДональд Трамп и Илон Маск
© AP Photo / Brandon Bell
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Копившиеся последние недели противоречия между бизнесменом и американским президентом вылились в открытую перепалку. Дошло до перехода на личности: богатейший человек в мире обвинил главу государства в причастности к педофильским преступлениям. Тот в долгу не остался. Что происходит в Вашингтоне — в материале РИА Новости.
Возмутитель спокойствия
Илон Маск обрушился с критикой на Дональда Трампа из-за ключевого президентского законопроекта, который прозвали "Один большой красивый билль" (One Big Beautiful Bill, ОБКБ). По словам миллиардера, документ увеличит нагрузку на бюджет страны и нивелирует достижения Департамента эффективности правительства (DOGE), который он еще недавно возглавлял. "Отвратительная мерзость и возмутительное свинство" — так бизнесмен охарактеризовал этот билль.
Хозяин Белого дома предлагает, в частности, продлить налоговые льготы, которые он ввел в период своего первого президентского срока, а также увеличить расходы на оборону и охрану границ, сократив финансирование программ социальной защиты, в том числе медицинскую и продовольственную помощь малоимущим. Впрочем, как считает издание Axios, у Маска есть и личный интерес: законопроект может лишить компанию Tesla ряда преференций и предусматривает ежегодный федеральный регистрационный сбор для владельцев электромобилей.
© AP Photo / Jae C. HongГлава компании Tesla Илон Маск во время презентации автомобиля Tesla Model Y. 14 марта 2019 года
© AP Photo / Jae C. Hong
Глава компании Tesla Илон Маск во время презентации автомобиля Tesla Model Y. 14 марта 2019 года
На сторону предпринимателя встали его вчерашние враги — Демпартия. Бюджетный офис конгресса — независимое агентство, созданное для предоставления законодателям объективной аналитики по финансовым и экономическим вопросам, — заявил: законопроект добавит 3,8 триллиона долларов к госдолгу (сейчас он на уровне 36,2 триллиона).
Впрочем, Трампа это не смущает. Он хочет вообще устранить потолок госдолга, "чтобы предотвратить экономическую катастрофу".
"Слишком разрушительно отдавать это в руки политиков", — пояснил президент.
© Фото : The White HouseПрезидент США Дональд Трамп
© Фото : The White House
Президент США Дональд Трамп
Палата представителей приняла ОБКБ с перевесом в один голос. "Позор тем, кто его поддержал: вы знаете, что поступили неправильно", — не сдерживал эмоции Маск. И предсказал Республиканской партии провал на осенних довыборах в конгресс.
Теперь документ поступит в сенат. Там у республиканцев 53 голоса из 100. Однако пятеро "слонов" открыто выступили против: Рэнд Пол, Рон Джонсон, Майк Ли, Сюзан Коллинз и Лиса Мурковски.
Трамп быстро отреагировал на мятеж бывшего соратника. Маск сошел с ума, и его компании нужно лишить налоговых льгот и контрактов, чтобы сэкономить госбюджету миллиарды долларов, сказал глава государства. Экс-советник президента Стив Бэннон даже предложил депортировать предпринимателя из США, ведь уроженец ЮАР десятки лет назад мог нелегально попасть в страну.
© AP Photo / Alex BrandonЭкс-советник президента США по стратегическим вопросам Стив Бэннон
© AP Photo / Alex Brandon
Экс-советник президента США по стратегическим вопросам Стив Бэннон
Маска угрозы не остановили. Он заявил, что пришло время "сбросить по-настоящему большую бомбу": Трамп, по его словам, фигурирует в неопубликованных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Напомним, известного дельца арестовали в 2019-м за секс-торговлю, совращение несовершеннолетних, сутенерство, подкуп свидетелей и прочие преступления. В том же году он покончил с собой в тюрьме.
Также Маск призвал привести к власти вице-президента Джей Ди Вэнса. Тот, однако, поддержал в конфликте Трампа.
Поле чудес
Маск попрощался с государственной службой 1 июня. Он и Трамп дали совместную пресс-конференцию в Белом доме, на которой наперебой нахваливали друг друга. Президент даже подарил бывшему главе DOGE золотой ключ от своей резиденции. Правда, СМИ все равно заметили напряжение.
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Илон Маск
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Илон Маск
В частности, издание Daily Mail указало на конфликт между миллиардером и министром финансов Скоттом Бессентом. Глава Минфина был возмущен тем, что руководитель DOGE обещал сэкономить бюджету триллион долларов, но не дотянул и до 100 миллиардов. Газета The New York Times сообщила: богатейший человек в мире якобы регулярно употреблял наркотики в ходе предвыборной кампании Трампа. Возможно, принимал запрещенные вещества и на госслужбе. Маск это с негодованием опроверг.
И через несколько дней вступил в перепалку с Трампом. "Это произошло в критический момент — когда Трамп лично пытается убедить в своей правоте тех, кто не согласен с законопроектом", — отмечает Bloomberg.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonИлон Маск во время обращения президента США Дональда Трампа к совместной сессии конгресса США
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Илон Маск во время обращения президента США Дональда Трампа к совместной сессии конгресса США
В The Wall Street Journal указали на то, что президент уже терял терпение из-за поведения Маска. Например, отказался назначить главой NASA астронавта Джареда Айзекмана, близкого друга миллиардера.
Два сценария
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов считает, что из-за этого конфликта бюджет США рискует потерять "стимулирующую поддержку" — а именно инновации. И это в долгосрочной перспективе обернется ростом государственного долга.
"Мы наблюдаем редкий случай <...> влияния личных разногласий на национальную экономику. Угроза президента отозвать субсидии у Tesla и SpaceX демонстрирует, насколько политические амбиции могут ударить по стремлению к технологическому прогрессу", — говорит он.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин напоминает: скандалы между политиками и их спонсорами — обычное дело для США.
"Сегодня они ругаются, завтра помирятся. Эта ссора — эмоциональная, не надо придавать ей политическое значение", — подчеркивает эксперт.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, напротив, полагает, что на сей раз все очень серьезно.
"Богатейший человек мира фактически заявил: "Я тебя породил, я тебя и убью". Не стоит забывать, что Маск, во-первых, перешиб вложения демократов в предвыборную кампанию. Во-вторых, собрал вокруг Трампа всю экономическую элиту США. Маск — это главный резерв республиканцев. Без него "слоны" проиграют любые выборы", — уверен он.
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в городе Батлер
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в городе Батлер
А на фоне открытого конфликта, добавляет эксперт, судьба "Одного большого красивого билля", главного детища президента, стала еще туманнее.
"Оказалось, что Трамп не готов бороться с госдолгом, хотя именно этого от него ждал крупный бизнес. И это серьезный повод для атаки со стороны демократов", — указывает Васильев.
По его мнению, упоминание Эпштейна — крайне опасный выпад, который, если предъявят убедительные доказательства, вообще способен поставить крест не только на политической карьере президента, но и на его наследии. Так что в ближайшие дни Америку и весь мир ждет много интересного.