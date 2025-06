https://ria.ru/20250606/mask-2021330102.html

"Сбросить бомбу". Что предрекли Маску после конфликта с Трампом

"Сбросить бомбу". Что предрекли Маску после конфликта с Трампом - РИА Новости, 06.06.2025

"Сбросить бомбу". Что предрекли Маску после конфликта с Трампом

Копившиеся последние недели противоречия между бизнесменом и американским президентом вылились в открытую перепалку. Дошло до перехода на личности: богатейший... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:33:00+03:00

2025-06-06T14:33:00+03:00

2025-06-06T18:37:00+03:00

в мире

технологии

сша

юар

америка

илон маск

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021286842_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a4a26ad2f5c061259f5fdec51f454c8.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Копившиеся последние недели противоречия между бизнесменом и американским президентом вылились в открытую перепалку. Дошло до перехода на личности: богатейший человек в мире обвинил главу государства в причастности к педофильским преступлениям. Тот в долгу не остался. Что происходит в Вашингтоне — в материале РИА Новости.Возмутитель спокойствияИлон Маск обрушился с критикой на Дональда Трампа из-за ключевого президентского законопроекта, который прозвали "Один большой красивый билль" (One Big Beautiful Bill, ОБКБ). По словам миллиардера, документ увеличит нагрузку на бюджет страны и нивелирует достижения Департамента эффективности правительства (DOGE), который он еще недавно возглавлял. "Отвратительная мерзость и возмутительное свинство" — так бизнесмен охарактеризовал этот билль.Хозяин Белого дома предлагает, в частности, продлить налоговые льготы, которые он ввел в период своего первого президентского срока, а также увеличить расходы на оборону и охрану границ, сократив финансирование программ социальной защиты, в том числе медицинскую и продовольственную помощь малоимущим. Впрочем, как считает издание Axios, у Маска есть и личный интерес: законопроект может лишить компанию Tesla ряда преференций и предусматривает ежегодный федеральный регистрационный сбор для владельцев электромобилей.На сторону предпринимателя встали его вчерашние враги — Демпартия. Бюджетный офис конгресса — независимое агентство, созданное для предоставления законодателям объективной аналитики по финансовым и экономическим вопросам, — заявил: законопроект добавит 3,8 триллиона долларов к госдолгу (сейчас он на уровне 36,2 триллиона).Впрочем, Трампа это не смущает. Он хочет вообще устранить потолок госдолга, "чтобы предотвратить экономическую катастрофу"."Слишком разрушительно отдавать это в руки политиков", — пояснил президент.Палата представителей приняла ОБКБ с перевесом в один голос. "Позор тем, кто его поддержал: вы знаете, что поступили неправильно", — не сдерживал эмоции Маск. И предсказал Республиканской партии провал на осенних довыборах в конгресс.Теперь документ поступит в сенат. Там у республиканцев 53 голоса из 100. Однако пятеро "слонов" открыто выступили против: Рэнд Пол, Рон Джонсон, Майк Ли, Сюзан Коллинз и Лиса Мурковски.Трамп быстро отреагировал на мятеж бывшего соратника. Маск сошел с ума, и его компании нужно лишить налоговых льгот и контрактов, чтобы сэкономить госбюджету миллиарды долларов, сказал глава государства. Экс-советник президента Стив Бэннон даже предложил депортировать предпринимателя из США, ведь уроженец ЮАР десятки лет назад мог нелегально попасть в страну.Маска угрозы не остановили. Он заявил, что пришло время "сбросить по-настоящему большую бомбу": Трамп, по его словам, фигурирует в неопубликованных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Напомним, известного дельца арестовали в 2019-м за секс-торговлю, совращение несовершеннолетних, сутенерство, подкуп свидетелей и прочие преступления. В том же году он покончил с собой в тюрьме.Также Маск призвал привести к власти вице-президента Джей Ди Вэнса. Тот, однако, поддержал в конфликте Трампа.Поле чудесМаск попрощался с государственной службой 1 июня. Он и Трамп дали совместную пресс-конференцию в Белом доме, на которой наперебой нахваливали друг друга. Президент даже подарил бывшему главе DOGE золотой ключ от своей резиденции. Правда, СМИ все равно заметили напряжение.В частности, издание Daily Mail указало на конфликт между миллиардером и министром финансов Скоттом Бессентом. Глава Минфина был возмущен тем, что руководитель DOGE обещал сэкономить бюджету триллион долларов, но не дотянул и до 100 миллиардов. Газета The New York Times сообщила: богатейший человек в мире якобы регулярно употреблял наркотики в ходе предвыборной кампании Трампа. Возможно, принимал запрещенные вещества и на госслужбе. Маск это с негодованием опроверг.И через несколько дней вступил в перепалку с Трампом. "Это произошло в критический момент — когда Трамп лично пытается убедить в своей правоте тех, кто не согласен с законопроектом", — отмечает Bloomberg.В The Wall Street Journal указали на то, что президент уже терял терпение из-за поведения Маска. Например, отказался назначить главой NASA астронавта Джареда Айзекмана, близкого друга миллиардера.Два сценарияДоцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов считает, что из-за этого конфликта бюджет США рискует потерять "стимулирующую поддержку" — а именно инновации. И это в долгосрочной перспективе обернется ростом государственного долга."Мы наблюдаем редкий случай <...> влияния личных разногласий на национальную экономику. Угроза президента отозвать субсидии у Tesla и SpaceX демонстрирует, насколько политические амбиции могут ударить по стремлению к технологическому прогрессу", — говорит он.Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин напоминает: скандалы между политиками и их спонсорами — обычное дело для США."Сегодня они ругаются, завтра помирятся. Эта ссора — эмоциональная, не надо придавать ей политическое значение", — подчеркивает эксперт.Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, напротив, полагает, что на сей раз все очень серьезно."Богатейший человек мира фактически заявил: "Я тебя породил, я тебя и убью". Не стоит забывать, что Маск, во-первых, перешиб вложения демократов в предвыборную кампанию. Во-вторых, собрал вокруг Трампа всю экономическую элиту США. Маск — это главный резерв республиканцев. Без него "слоны" проиграют любые выборы", — уверен он.А на фоне открытого конфликта, добавляет эксперт, судьба "Одного большого красивого билля", главного детища президента, стала еще туманнее."Оказалось, что Трамп не готов бороться с госдолгом, хотя именно этого от него ждал крупный бизнес. И это серьезный повод для атаки со стороны демократов", — указывает Васильев.По его мнению, упоминание Эпштейна — крайне опасный выпад, который, если предъявят убедительные доказательства, вообще способен поставить крест не только на политической карьере президента, но и на его наследии. Так что в ближайшие дни Америку и весь мир ждет много интересного.

сша

юар

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, юар, америка, илон маск, дональд трамп