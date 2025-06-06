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Марочко рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Марочко рассказал о продвижении российских войск в ДНР - РИА Новости, 06.06.2025
Марочко рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Бойцы ВС РФ улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Редкодуб в ДНР, заняли ряд участков на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:06:00+03:00
2025-06-06T08:06:00+03:00
2025-06-06T08:06:00+03:00
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безопасность
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ЛУГАНСК, 6 июн – РИА Новости. Бойцы ВС РФ улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Редкодуб в ДНР, заняли ряд участков на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий ВС РФ улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Редкодуб в ДНР. Наши бойцы заняли новые рубежи и позиции в лесополосе западнее Липового, а также продвинулись на 500 метров в районе Зеленой Долины", - сказал Марочко. Минобороны РФ в среду сообщило об освобождении военнослужащими российской группировки войск "Запад" населенного пункта Редкодуб в ДНР.
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россия, донецкая народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
Марочко рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Марочко: ВС РФ улучшили положение в районе населенного пункта Редкодуб в ДНР