https://ria.ru/20250606/marochko-2021232707.html

Марочко рассказал о продвижении российских войск в ДНР

Марочко рассказал о продвижении российских войск в ДНР - РИА Новости, 06.06.2025

Марочко рассказал о продвижении российских войск в ДНР

Бойцы ВС РФ улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Редкодуб в ДНР, заняли ряд участков на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T08:06:00+03:00

2025-06-06T08:06:00+03:00

2025-06-06T08:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 6 июн – РИА Новости. Бойцы ВС РФ улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Редкодуб в ДНР, заняли ряд участков на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий ВС РФ улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Редкодуб в ДНР. Наши бойцы заняли новые рубежи и позиции в лесополосе западнее Липового, а также продвинулись на 500 метров в районе Зеленой Долины", - сказал Марочко. Минобороны РФ в среду сообщило об освобождении военнослужащими российской группировки войск "Запад" населенного пункта Редкодуб в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, андрей марочко, безопасность