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Лихачев назвал руководство МАГАТЭ "островком объективности" - РИА Новости, 06.06.2025
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15:20 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/magate-2021343560.html
Лихачев назвал руководство МАГАТЭ "островком объективности"
Лихачев назвал руководство МАГАТЭ "островком объективности" - РИА Новости, 06.06.2025
Лихачев назвал руководство МАГАТЭ "островком объективности"
Россия считает руководство МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси "островком объективности", доносящим миру требования безусловного обеспечения безопасности ядерных... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:20:00+03:00
2025-06-06T15:20:00+03:00
россия
калининград
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
оон
новости - ядерные технологии
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Россия считает руководство МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси "островком объективности", доносящим миру требования безусловного обеспечения безопасности ядерных объектов, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Та тревога, которую сегодня демонстрирует генеральный директор и его команда, направленная на безусловное соблюдение всех принципов безопасности ядерных объектов - это, в хорошем смысле слова, можно сказать, такой островок объективности вообще в мире. И на фоне деятельности других международных организаций "зонтика" ООН МАГАТЭ, конечно, выгодно отличается своей профессиональной позицией и объективностью. Но в данном случае я имею в виду именно руководство МАГАТЭ", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
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россия, калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", оон, новости - ядерные технологии
Россия, Калининград, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ООН, Новости - Ядерные технологии
Лихачев назвал руководство МАГАТЭ "островком объективности"

Лихачев назвал руководство МАГАТЭ во главе с Гросси островком объективности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи в Москве
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Россия считает руководство МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси "островком объективности", доносящим миру требования безусловного обеспечения безопасности ядерных объектов, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Та тревога, которую сегодня демонстрирует генеральный директор и его команда, направленная на безусловное соблюдение всех принципов безопасности ядерных объектов - это, в хорошем смысле слова, можно сказать, такой островок объективности вообще в мире. И на фоне деятельности других международных организаций "зонтика" ООН МАГАТЭ, конечно, выгодно отличается своей профессиональной позицией и объективностью. Но в данном случае я имею в виду именно руководство МАГАТЭ", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Глава МАГАТЭ оценил прошедшие переговоры в Калининграде
Вчера, 14:55
 
РоссияКалининградАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ООННовости - Ядерные технологии
 
 
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