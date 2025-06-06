https://ria.ru/20250606/magate-2021343560.html

Лихачев назвал руководство МАГАТЭ "островком объективности"

Лихачев назвал руководство МАГАТЭ "островком объективности" - РИА Новости, 06.06.2025

Лихачев назвал руководство МАГАТЭ "островком объективности"

Россия считает руководство МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси "островком объективности", доносящим миру требования безусловного обеспечения безопасности ядерных... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:20:00+03:00

2025-06-06T15:20:00+03:00

2025-06-06T15:20:00+03:00

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калининград

алексей лихачев

рафаэль гросси

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

оон

новости - ядерные технологии

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КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Россия считает руководство МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси "островком объективности", доносящим миру требования безусловного обеспечения безопасности ядерных объектов, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Та тревога, которую сегодня демонстрирует генеральный директор и его команда, направленная на безусловное соблюдение всех принципов безопасности ядерных объектов - это, в хорошем смысле слова, можно сказать, такой островок объективности вообще в мире. И на фоне деятельности других международных организаций "зонтика" ООН МАГАТЭ, конечно, выгодно отличается своей профессиональной позицией и объективностью. Но в данном случае я имею в виду именно руководство МАГАТЭ", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.

https://ria.ru/20250606/grossi-2021334863.html

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Ольга Фомченкова

россия, калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", оон, новости - ядерные технологии