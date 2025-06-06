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Переговоры делегаций России и МАГАТЭ завершились
Переговоры делегаций России и МАГАТЭ завершились - РИА Новости, 06.06.2025
Переговоры делегаций России и МАГАТЭ завершились
Переговоры делегаций России и МАГАТЭ в завершились в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:03:00+03:00
2025-06-06T14:03:00+03:00
2025-06-06T14:05:00+03:00
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рафаэль гросси
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Переговоры делегаций России и МАГАТЭ в завершились в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.Перед этим главы делегаций - генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - провели встречу в формате один на один.Предыдущий раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ прошел в Москве 7 февраля нынешнего года. В центре внимания тогда была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций.
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магатэ, в мире, россия, москва, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс
МАГАТЭ, В мире, Россия, Москва, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС
Переговоры делегаций России и МАГАТЭ завершились
В Калининграде завершились переговоры делегаций России и МАГАТЭ