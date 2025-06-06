https://ria.ru/20250606/magate-2021321591.html

Переговоры делегаций России и МАГАТЭ завершились

Переговоры делегаций России и МАГАТЭ завершились - РИА Новости, 06.06.2025

Переговоры делегаций России и МАГАТЭ завершились

Переговоры делегаций России и МАГАТЭ в завершились в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:03:00+03:00

2025-06-06T14:03:00+03:00

2025-06-06T14:05:00+03:00

магатэ

в мире

россия

москва

алексей лихачев

рафаэль гросси

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021317229_0:0:1544:870_1920x0_80_0_0_7e86e89771404f502c740dd6535d2c36.jpg

КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Переговоры делегаций России и МАГАТЭ в завершились в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.Перед этим главы делегаций - генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - провели встречу в формате один на один.Предыдущий раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ прошел в Москве 7 февраля нынешнего года. В центре внимания тогда была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций.

https://ria.ru/20250605/zaes-2021117743.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

магатэ, в мире, россия, москва, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс