Рейтинг@Mail.ru
Переговоры делегаций России и МАГАТЭ завершились - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 06.06.2025 (обновлено: 14:05 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/magate-2021321591.html
Переговоры делегаций России и МАГАТЭ завершились
Переговоры делегаций России и МАГАТЭ завершились - РИА Новости, 06.06.2025
Переговоры делегаций России и МАГАТЭ завершились
Переговоры делегаций России и МАГАТЭ в завершились в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:03:00+03:00
2025-06-06T14:05:00+03:00
магатэ
в мире
россия
москва
алексей лихачев
рафаэль гросси
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021317229_0:0:1544:870_1920x0_80_0_0_7e86e89771404f502c740dd6535d2c36.jpg
КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Переговоры делегаций России и МАГАТЭ в завершились в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.Перед этим главы делегаций - генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - провели встречу в формате один на один.Предыдущий раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ прошел в Москве 7 февраля нынешнего года. В центре внимания тогда была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций.
https://ria.ru/20250605/zaes-2021117743.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021317229_247:0:1534:965_1920x0_80_0_0_de54f4f2f21c9524724ac3dfa2de29f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магатэ, в мире, россия, москва, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс
МАГАТЭ, В мире, Россия, Москва, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС
Переговоры делегаций России и МАГАТЭ завершились

В Калининграде завершились переговоры делегаций России и МАГАТЭ

© РИА Новости / Пресс-служба "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Росатом"
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Переговоры делегаций России и МАГАТЭ в завершились в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.
Перед этим главы делегаций - генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - провели встречу в формате один на один.
Предыдущий раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ прошел в Москве 7 февраля нынешнего года. В центре внимания тогда была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций.
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Инспекторов МАГАТЭ уведомят об атаке ВСУ на учебно-тренировочный центр ЗАЭС
5 июня, 15:36
 
МАГАТЭВ миреРоссияМоскваАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала