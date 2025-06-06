Рейтинг@Mail.ru
Мадуро призвал Трампа не поддаваться лжи о ситуации в Венесуэле - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:00 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/maduro-2021214971.html
Мадуро призвал Трампа не поддаваться лжи о ситуации в Венесуэле
Мадуро призвал Трампа не поддаваться лжи о ситуации в Венесуэле - РИА Новости, 06.06.2025
Мадуро призвал Трампа не поддаваться лжи о ситуации в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к лидеру США Дональду Трампу с призывом не поддаваться лжи о ситуации в Венесуэле и не верить утверждениям о том,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T03:00:00+03:00
2025-06-06T03:00:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
николас мадуро
уго чавес (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_0:124:2990:1806_1920x0_80_0_0_96a4af349df10b946e93e0d3f6a5eed3.jpg
МЕХИКО, 6 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к лидеру США Дональду Трампу с призывом не поддаваться лжи о ситуации в Венесуэле и не верить утверждениям о том, что Каракас отказывается принимать своих граждан, депортируемых из Соединённых Штатов. "Президент Дональд Трамп, не позволяйте себя дальше отравлять ложью о Венесуэле. Каждый день вас дезинформируют. Вчера, например, распространили указ, будто бы Венесуэла не принимает своих мигрантов. Но мы же сами присылаем за ними самолёты — как же мы их не принимаем?" — заявил Мадуро, выступая у мемориального дерева Саман-де-Гуэре, где 42 года назад давал присягу Уго Чавес. Выступление транслировал государственный телеканал VTV. По словам венесуэльского президента, Трамп подвергается влиянию окружения, которое искажает для него реальную ситуацию. "Я говорю вам в лицо, президент Трамп: вас обманывают - один, другой, как и в ваше первое президентство", - заключил Мадуро. Президент США Дональд Трамп в среду полностью запретил въезд в США из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити, Сомали и Иран. Кроме того, Трамп также подписал указ, ограничивающий въезд в США гражданам семи стран, включая Кубу, Туркменистан и Венесуэлу. В тексте президентского указа говорится, что Соединенные Штаты приостановили въезд граждан Венесуэлы, следуя рекомендациям госсекретаря Марко Рубио, и среди прочего указано, что "исторически Венесуэла отказывалась принимать обратно своих депортированных граждан" со ссылкой на отчетность о просроченном пребывании в Венесуэле по нескольким видам виз.
https://ria.ru/20250522/venesuela-2018388355.html
https://ria.ru/20250331/vitse-prezident-2008309117.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_154a65a4113b7b7fd63be1bf648469ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, николас мадуро, уго чавес (политик)
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Уго Чавес (политик)
Мадуро призвал Трампа не поддаваться лжи о ситуации в Венесуэле

Президент Венесуэлы Мадуро призвал Трампа не поддаваться лжи о ситуации в стране

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 6 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к лидеру США Дональду Трампу с призывом не поддаваться лжи о ситуации в Венесуэле и не верить утверждениям о том, что Каракас отказывается принимать своих граждан, депортируемых из Соединённых Штатов.
"Президент Дональд Трамп, не позволяйте себя дальше отравлять ложью о Венесуэле. Каждый день вас дезинформируют. Вчера, например, распространили указ, будто бы Венесуэла не принимает своих мигрантов. Но мы же сами присылаем за ними самолёты — как же мы их не принимаем?" — заявил Мадуро, выступая у мемориального дерева Саман-де-Гуэре, где 42 года назад давал присягу Уго Чавес. Выступление транслировал государственный телеканал VTV.
Каракас - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Венесуэла передала США подозреваемого в подготовке терактов
22 мая, 06:27
По словам венесуэльского президента, Трамп подвергается влиянию окружения, которое искажает для него реальную ситуацию.
"Я говорю вам в лицо, президент Трамп: вас обманывают - один, другой, как и в ваше первое президентство", - заключил Мадуро.
Президент США Дональд Трамп в среду полностью запретил въезд в США из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити, Сомали и Иран. Кроме того, Трамп также подписал указ, ограничивающий въезд в США гражданам семи стран, включая Кубу, Туркменистан и Венесуэлу.
В тексте президентского указа говорится, что Соединенные Штаты приостановили въезд граждан Венесуэлы, следуя рекомендациям госсекретаря Марко Рубио, и среди прочего указано, что "исторически Венесуэла отказывалась принимать обратно своих депортированных граждан" со ссылкой на отчетность о просроченном пребывании в Венесуэле по нескольким видам виз.
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Венесуэле готовы к отзыву лицензий США у нефтегазовых компаний
31 марта, 05:49
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасДональд ТрампНиколас МадуроУго Чавес (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала