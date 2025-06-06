Мадуро призвал Трампа не поддаваться лжи о ситуации в Венесуэле
Президент Венесуэлы Мадуро призвал Трампа не поддаваться лжи о ситуации в стране
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 6 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к лидеру США Дональду Трампу с призывом не поддаваться лжи о ситуации в Венесуэле и не верить утверждениям о том, что Каракас отказывается принимать своих граждан, депортируемых из Соединённых Штатов.
"Президент Дональд Трамп, не позволяйте себя дальше отравлять ложью о Венесуэле. Каждый день вас дезинформируют. Вчера, например, распространили указ, будто бы Венесуэла не принимает своих мигрантов. Но мы же сами присылаем за ними самолёты — как же мы их не принимаем?" — заявил Мадуро, выступая у мемориального дерева Саман-де-Гуэре, где 42 года назад давал присягу Уго Чавес. Выступление транслировал государственный телеканал VTV.
По словам венесуэльского президента, Трамп подвергается влиянию окружения, которое искажает для него реальную ситуацию.
"Я говорю вам в лицо, президент Трамп: вас обманывают - один, другой, как и в ваше первое президентство", - заключил Мадуро.
Президент США Дональд Трамп в среду полностью запретил въезд в США из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити, Сомали и Иран. Кроме того, Трамп также подписал указ, ограничивающий въезд в США гражданам семи стран, включая Кубу, Туркменистан и Венесуэлу.
В тексте президентского указа говорится, что Соединенные Штаты приостановили въезд граждан Венесуэлы, следуя рекомендациям госсекретаря Марко Рубио, и среди прочего указано, что "исторически Венесуэла отказывалась принимать обратно своих депортированных граждан" со ссылкой на отчетность о просроченном пребывании в Венесуэле по нескольким видам виз.