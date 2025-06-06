https://ria.ru/20250606/lihachev-2021340194.html

Лихачев уверен, что вопрос с топливом на ЗАЭС будет решен

Лихачев уверен, что вопрос с топливом на ЗАЭС будет решен - РИА Новости, 06.06.2025

Лихачев уверен, что вопрос с топливом на ЗАЭС будет решен

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил об уверенности в том, что вопрос с американским топливом на Запорожской АЭС будет решён. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:08:00+03:00

2025-06-06T15:08:00+03:00

2025-06-06T15:08:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил об уверенности в том, что вопрос с американским топливом на Запорожской АЭС будет решён. "Очень надеюсь, что мы найдём эту развязку по взаимодействию непосредственно с производителем топлива и определим его дальнейшую судьбу", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ. Он отметил, что попросил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси стать "медиатором" решения этой проблемы по взаимодействию с американской стороной, как в лице компании Westinghouse, производившей топливо, так и в лице органов государственной власти, атомного надзора США. "Благодарны генеральному директору МАГАТЭ за ответные шаги позитивные", - сказал Лихачев. "Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США, что делать с ядерным топливом американского производства, находящимся на Запорожской АЭС, заявлял ранее Лихачев. Американская сторона сообщила России как через МАГАТЭ, так и напрямую о том, что озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо, отмечал он. По его словам, "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю - компании Westinghouse. Для решения понадобятся "определенные консультации", но для них нужно политическое решение, подчеркивал Лихачев.

https://ria.ru/20250606/perezapusk-2021332561.html

https://ria.ru/20250606/peregovory-2021323045.html

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россия, сша, калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс