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Лихачев уверен, что вопрос с топливом на ЗАЭС будет решен
Лихачев уверен, что вопрос с топливом на ЗАЭС будет решен - РИА Новости, 06.06.2025
Лихачев уверен, что вопрос с топливом на ЗАЭС будет решен
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил об уверенности в том, что вопрос с американским топливом на Запорожской АЭС будет решён. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:08:00+03:00
2025-06-06T15:08:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил об уверенности в том, что вопрос с американским топливом на Запорожской АЭС будет решён. "Очень надеюсь, что мы найдём эту развязку по взаимодействию непосредственно с производителем топлива и определим его дальнейшую судьбу", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ. Он отметил, что попросил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси стать "медиатором" решения этой проблемы по взаимодействию с американской стороной, как в лице компании Westinghouse, производившей топливо, так и в лице органов государственной власти, атомного надзора США. "Благодарны генеральному директору МАГАТЭ за ответные шаги позитивные", - сказал Лихачев. "Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США, что делать с ядерным топливом американского производства, находящимся на Запорожской АЭС, заявлял ранее Лихачев. Американская сторона сообщила России как через МАГАТЭ, так и напрямую о том, что озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо, отмечал он. По его словам, "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю - компании Westinghouse. Для решения понадобятся "определенные консультации", но для них нужно политическое решение, подчеркивал Лихачев.
https://ria.ru/20250606/perezapusk-2021332561.html
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россия, сша, калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс
Россия, США, Калининград, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС
Лихачев уверен, что вопрос с топливом на ЗАЭС будет решен
Глава "Росатома" Лихачев: вопрос с американским топливом на ЗАЭС будет решен