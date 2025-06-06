https://ria.ru/20250606/kinofestival-2021207724.html

В Сочи пройдет Международный фестиваль "Евразия-Кинофест"

В Сочи пройдет Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" - РИА Новости, 06.06.2025

В Сочи пройдет Международный фестиваль "Евразия-Кинофест"

II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" пройдет в Сочи с 6 по 13 июня, на нем будут представлены документальные и художественные фильмы из 25 стран. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T00:51:00+03:00

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СОЧИ, 6 июн – РИА Новости. II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" пройдет в Сочи с 6 по 13 июня, на нем будут представлены документальные и художественные фильмы из 25 стран. В рамках фестиваля пройдут кинопоказы 53 конкурсных полнометражных фильмов и коротких метров на двух площадках города - в обновленном Летнем театре в парке имени Фрунзе и кинозалах отеля "Жемчужина". Посещение показов для гостей доступно бесплатно по предварительной регистрации на сайте кинофестиваля. Участников фестиваля в этом году стало вдвое больше, к мероприятию присоединились представители Туркмении, Пакистана, Кении, Германии, Турции, ЮАР, Швейцарии, Монголии, Бразилии, Испании, Австрии и Сербии. Фестиваль станет площадкой кинодиалога и культурного обмена между странами: в программе предусмотрены тематические мастер-классы и круглые столы, в роли модераторов выступят профессионалы индустрии. На фестивале зрители впервые смогут увидеть кинокартину президента фестиваля Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча". Также в программе запланированы мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения режиссера Сергея Герасимова. Все дни кинофеста гости смогут знакомиться с фильмами, которые создавали ученики известного кинематографиста. "Он один из тех, кто заложил основы советского кинематографа, воспитал целую плеяду учеников, сформировал школу, чьи традиции живы и сегодня", – рассказали организаторы фестиваля. Церемония открытия фестиваля пройдет в пятницу в 19.00 мск в Летнем театре. Перед официальным открытием звезды киноинструстрии, представляющие страны Евразии, пройдут по красной дорожке. Жюри по итогам кинофестиваля выберут авторов лучших фильмов, чтобы вручить "символ культурного обмена, уважения и дружбы между народами огромного континента" – статуэтку "Евразия". Церемония закрытия международного фестиваля состоится в 19.00 13 июня в Летнем театре. I Международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" проходил в Москве с 17 по 21 октября 2024 года. Посетителями кинофестиваля стали более 10 тысяч человек. "Евразия-Кинофест" - это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, цель которого - пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.

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https://ria.ru/20250602/reyting-2019845201.html

https://ria.ru/20250527/gerasimov-2019432077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евразия, сочи, туркмения, тигран кеосаян, сергей герасимов, культура