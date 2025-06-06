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В Сочи пройдет Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" - РИА Новости, 06.06.2025
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Культура
 
00:51 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/kinofestival-2021207724.html
В Сочи пройдет Международный фестиваль "Евразия-Кинофест"
В Сочи пройдет Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" - РИА Новости, 06.06.2025
В Сочи пройдет Международный фестиваль "Евразия-Кинофест"
II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" пройдет в Сочи с 6 по 13 июня, на нем будут представлены документальные и художественные фильмы из 25 стран. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T00:51:00+03:00
2025-06-06T00:51:00+03:00
культура
евразия
сочи
туркмения
тигран кеосаян
сергей герасимов
культура
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СОЧИ, 6 июн – РИА Новости. II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" пройдет в Сочи с 6 по 13 июня, на нем будут представлены документальные и художественные фильмы из 25 стран. В рамках фестиваля пройдут кинопоказы 53 конкурсных полнометражных фильмов и коротких метров на двух площадках города - в обновленном Летнем театре в парке имени Фрунзе и кинозалах отеля "Жемчужина". Посещение показов для гостей доступно бесплатно по предварительной регистрации на сайте кинофестиваля. Участников фестиваля в этом году стало вдвое больше, к мероприятию присоединились представители Туркмении, Пакистана, Кении, Германии, Турции, ЮАР, Швейцарии, Монголии, Бразилии, Испании, Австрии и Сербии. Фестиваль станет площадкой кинодиалога и культурного обмена между странами: в программе предусмотрены тематические мастер-классы и круглые столы, в роли модераторов выступят профессионалы индустрии. На фестивале зрители впервые смогут увидеть кинокартину президента фестиваля Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча". Также в программе запланированы мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения режиссера Сергея Герасимова. Все дни кинофеста гости смогут знакомиться с фильмами, которые создавали ученики известного кинематографиста. "Он один из тех, кто заложил основы советского кинематографа, воспитал целую плеяду учеников, сформировал школу, чьи традиции живы и сегодня", – рассказали организаторы фестиваля. Церемония открытия фестиваля пройдет в пятницу в 19.00 мск в Летнем театре. Перед официальным открытием звезды киноинструстрии, представляющие страны Евразии, пройдут по красной дорожке. Жюри по итогам кинофестиваля выберут авторов лучших фильмов, чтобы вручить "символ культурного обмена, уважения и дружбы между народами огромного континента" – статуэтку "Евразия". Церемония закрытия международного фестиваля состоится в 19.00 13 июня в Летнем театре. I Международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" проходил в Москве с 17 по 21 октября 2024 года. Посетителями кинофестиваля стали более 10 тысяч человек. "Евразия-Кинофест" - это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, цель которого - пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.
https://ria.ru/20250524/krym-2018904154.html
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евразия, сочи, туркмения, тигран кеосаян, сергей герасимов, культура
Культура, Евразия, Сочи, Туркмения, Тигран Кеосаян, Сергей Герасимов, Культура
В Сочи пройдет Международный фестиваль "Евразия-Кинофест"

Фестиваль "Евразия-Кинофест" пройдет в Сочи с 6 по 13 июня

© Фото : Кинофест ЕвразияМеждународный кинофестиваль "Евразия-Кинофест"
Международный кинофестиваль Евразия-Кинофест - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Кинофест Евразия
Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест". Архивное фото
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СОЧИ, 6 июн – РИА Новости. II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" пройдет в Сочи с 6 по 13 июня, на нем будут представлены документальные и художественные фильмы из 25 стран.
В рамках фестиваля пройдут кинопоказы 53 конкурсных полнометражных фильмов и коротких метров на двух площадках города - в обновленном Летнем театре в парке имени Фрунзе и кинозалах отеля "Жемчужина". Посещение показов для гостей доступно бесплатно по предварительной регистрации на сайте кинофестиваля.
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Участников фестиваля в этом году стало вдвое больше, к мероприятию присоединились представители Туркмении, Пакистана, Кении, Германии, Турции, ЮАР, Швейцарии, Монголии, Бразилии, Испании, Австрии и Сербии. Фестиваль станет площадкой кинодиалога и культурного обмена между странами: в программе предусмотрены тематические мастер-классы и круглые столы, в роли модераторов выступят профессионалы индустрии.
На фестивале зрители впервые смогут увидеть кинокартину президента фестиваля Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча". Также в программе запланированы мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения режиссера Сергея Герасимова. Все дни кинофеста гости смогут знакомиться с фильмами, которые создавали ученики известного кинематографиста.
"Он один из тех, кто заложил основы советского кинематографа, воспитал целую плеяду учеников, сформировал школу, чьи традиции живы и сегодня", – рассказали организаторы фестиваля.
Церемония открытия фестиваля пройдет в пятницу в 19.00 мск в Летнем театре. Перед официальным открытием звезды киноинструстрии, представляющие страны Евразии, пройдут по красной дорожке.
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Жюри по итогам кинофестиваля выберут авторов лучших фильмов, чтобы вручить "символ культурного обмена, уважения и дружбы между народами огромного континента" – статуэтку "Евразия". Церемония закрытия международного фестиваля состоится в 19.00 13 июня в Летнем театре.
I Международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" проходил в Москве с 17 по 21 октября 2024 года. Посетителями кинофестиваля стали более 10 тысяч человек.
"Евразия-Кинофест" - это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, цель которого - пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.
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КультураЕвразияСочиТуркменияТигран КеосаянСергей ГерасимовКультура
 
 
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