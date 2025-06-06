В Moscow Jazz Festival примут участие музыканты из более чем 20 стран
Moscow Jazz Festival в июне посетят участники из более чем 20 стран мира
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Moscow Jazz Festival. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Участники из более чем 20 стран мира примут участие в Moscow Jazz Festival, который пройдет с 9 по 15 июня в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда народного артиста РФ Игоря Бутмана.
"В этом году в Саду "Эрмитаж" выступит феноменальная бельгийская артистка родом из Конго Zap Mama, международные звёзды Rachel Z & Omar Hakim Trio with Jonathan Toscano (США), Stefano Di Battista Quintet (Италия), а также ансамбли из Турции, Таиланда, Кубы и других стран. В Парке "Зарядье" выступит джазовый оркестр "Арцах" из Армении... На закрытии фестиваля мой Московский джазовый оркестр впервые выступит со звездой мирового джаза Вероникой Свифт из США. Многие иностранные музыканты выступят в рамках клубной программы фестиваля. Думаю, ни один фестиваль в России сегодня не собирает столько зарубежных гостей", - приводятся слова худрука фестиваля Игоря Бутмана.
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Всего в рамках фестиваля выступят более тысячи артистов из более чем 20 стран, среди них Россия, США, Бельгия, Франция, Конго, Италия, Турция, Белоруссия, Куба, Армения, Азербайджан, Китай, Бразилия, Доминиканская Республика, ЮАР, Греция и Ямайка. Бутман отметил, что на джазовую конференцию Jazz Across Borders приедут джазовые эксперты из Германии, Марокко, Бахрейна и Таиланда.
Фестиваль проходит при поддержке департамента культуры Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.