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В Moscow Jazz Festival примут участие музыканты из более чем 20 стран - РИА Новости, 06.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:38 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/jazz-2021445924.html
В Moscow Jazz Festival примут участие музыканты из более чем 20 стран
В Moscow Jazz Festival примут участие музыканты из более чем 20 стран - РИА Новости, 06.06.2025
В Moscow Jazz Festival примут участие музыканты из более чем 20 стран
Участники из более чем 20 стран мира примут участие в Moscow Jazz Festival, который пройдет с 9 по 15 июня в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T23:38:00+03:00
2025-06-06T23:38:00+03:00
культура
россия
игорь бутман
москва
джаз
музыка
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Участники из более чем 20 стран мира примут участие в Moscow Jazz Festival, который пройдет с 9 по 15 июня в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда народного артиста РФ Игоря Бутмана. "В этом году в Саду "Эрмитаж" выступит феноменальная бельгийская артистка родом из Конго Zap Mama, международные звёзды Rachel Z &amp; Omar Hakim Trio with Jonathan Toscano (США), Stefano Di Battista Quintet (Италия), а также ансамбли из Турции, Таиланда, Кубы и других стран. В Парке "Зарядье" выступит джазовый оркестр "Арцах" из Армении... На закрытии фестиваля мой Московский джазовый оркестр впервые выступит со звездой мирового джаза Вероникой Свифт из США. Многие иностранные музыканты выступят в рамках клубной программы фестиваля. Думаю, ни один фестиваль в России сегодня не собирает столько зарубежных гостей", - приводятся слова худрука фестиваля Игоря Бутмана. Всего в рамках фестиваля выступят более тысячи артистов из более чем 20 стран, среди них Россия, США, Бельгия, Франция, Конго, Италия, Турция, Белоруссия, Куба, Армения, Азербайджан, Китай, Бразилия, Доминиканская Республика, ЮАР, Греция и Ямайка. Бутман отметил, что на джазовую конференцию Jazz Across Borders приедут джазовые эксперты из Германии, Марокко, Бахрейна и Таиланда. Фестиваль проходит при поддержке департамента культуры Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.
https://ria.ru/20250606/butman-2021431737.html
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россия, игорь бутман, москва, джаз, музыка
Культура, Россия, Игорь Бутман, Москва, джаз, Музыка
В Moscow Jazz Festival примут участие музыканты из более чем 20 стран

Moscow Jazz Festival в июне посетят участники из более чем 20 стран мира

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкMoscow Jazz Festival
Moscow Jazz Festival - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Moscow Jazz Festival. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Участники из более чем 20 стран мира примут участие в Moscow Jazz Festival, который пройдет с 9 по 15 июня в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда народного артиста РФ Игоря Бутмана.
"В этом году в Саду "Эрмитаж" выступит феноменальная бельгийская артистка родом из Конго Zap Mama, международные звёзды Rachel Z & Omar Hakim Trio with Jonathan Toscano (США), Stefano Di Battista Quintet (Италия), а также ансамбли из Турции, Таиланда, Кубы и других стран. В Парке "Зарядье" выступит джазовый оркестр "Арцах" из Армении... На закрытии фестиваля мой Московский джазовый оркестр впервые выступит со звездой мирового джаза Вероникой Свифт из США. Многие иностранные музыканты выступят в рамках клубной программы фестиваля. Думаю, ни один фестиваль в России сегодня не собирает столько зарубежных гостей", - приводятся слова худрука фестиваля Игоря Бутмана.
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Всего в рамках фестиваля выступят более тысячи артистов из более чем 20 стран, среди них Россия, США, Бельгия, Франция, Конго, Италия, Турция, Белоруссия, Куба, Армения, Азербайджан, Китай, Бразилия, Доминиканская Республика, ЮАР, Греция и Ямайка. Бутман отметил, что на джазовую конференцию Jazz Across Borders приедут джазовые эксперты из Германии, Марокко, Бахрейна и Таиланда.
Фестиваль проходит при поддержке департамента культуры Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.
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КультураРоссияИгорь БутманМоскваджазМузыка
 
 
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