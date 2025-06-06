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ЦБ сохранит жесткость ДКП, нужную для достижения цели по инфляции - РИА Новости, 06.06.2025
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14:08 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/inflyatsiya-2021322936.html
ЦБ сохранит жесткость ДКП, нужную для достижения цели по инфляции
ЦБ сохранит жесткость ДКП, нужную для достижения цели по инфляции - РИА Новости, 06.06.2025
ЦБ сохранит жесткость ДКП, нужную для достижения цели по инфляции
Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, при этом регулятор... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:08:00+03:00
2025-06-06T14:08:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, при этом регулятор ожидает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики, говорится в сообщении Центробанка. "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20250604/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка, Россия
ЦБ сохранит жесткость ДКП, нужную для достижения цели по инфляции

ЦБ РФ сохранит нужную для достижения цели по инфляции в 2026 году жесткость ДКП

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, при этом регулятор ожидает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики, говорится в сообщении Центробанка.
"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", - сказано в сообщении.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка Центрального Банка России: что это, зачем нужна и на что влияет
4 июня, 14:39
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставкаРоссия
 
 
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