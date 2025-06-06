https://ria.ru/20250606/inflyatsiya-2021322936.html

ЦБ сохранит жесткость ДКП, нужную для достижения цели по инфляции

ЦБ сохранит жесткость ДКП, нужную для достижения цели по инфляции - РИА Новости, 06.06.2025

ЦБ сохранит жесткость ДКП, нужную для достижения цели по инфляции

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, при этом регулятор... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:08:00+03:00

2025-06-06T14:08:00+03:00

2025-06-06T14:08:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

россия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, при этом регулятор ожидает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики, говорится в сообщении Центробанка. "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20250604/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, россия