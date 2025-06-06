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ЦБ заявил о замедлении годовой инфляции в России - РИА Новости, 06.06.2025
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13:50 06.06.2025 (обновлено: 14:12 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/infljatsija-2021317059.html
ЦБ заявил о замедлении годовой инфляции в России
ЦБ заявил о замедлении годовой инфляции в России - РИА Новости, 06.06.2025
ЦБ заявил о замедлении годовой инфляции в России
Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее замедление инфляции, но со значимым вкладом со стороны волатильных позиций, годовая инфляция в России, по... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:50:00+03:00
2025-06-06T14:12:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее замедление инфляции, но со значимым вкладом со стороны волатильных позиций, годовая инфляция в России, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%."Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее снижение текущего роста цен, но со значимым вкладом со стороны волатильных позиций. Годовая инфляция, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%", - говорится в сообщении.Как отмечает ЦБ, в снижении инфляционного давления все больше проявляется влияние жестких денежно-кредитных условий на спрос. "В то же время ценовая динамика неоднородна по компонентам. Эффекты жесткой денежно-кредитной политики, в том числе через укрепление рубля, особенно сильно отражаются в снижении роста цен на непродовольственные товары. В продовольственных товарах и услугах инфляционное давление пока остается высоким", - подчеркнул регулятор.При этом ценовые ожидания бизнеса в мае продолжили снижаться, ожидания участников финансового рынка существенно не изменились, а инфляционные ожидания населения несколько выросли. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции, отмечает ЦБ.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
ЦБ заявил о замедлении годовой инфляции в России

ЦБ: годовая инфляция в России замедлилась до 9,8%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального Банка РФ
Здание Центрального Банка РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Центрального Банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее замедление инфляции, но со значимым вкладом со стороны волатильных позиций, годовая инфляция в России, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
«
"Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее снижение текущего роста цен, но со значимым вкладом со стороны волатильных позиций. Годовая инфляция, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%", - говорится в сообщении.
Как отмечает ЦБ, в снижении инфляционного давления все больше проявляется влияние жестких денежно-кредитных условий на спрос. "В то же время ценовая динамика неоднородна по компонентам. Эффекты жесткой денежно-кредитной политики, в том числе через укрепление рубля, особенно сильно отражаются в снижении роста цен на непродовольственные товары. В продовольственных товарах и услугах инфляционное давление пока остается высоким", - подчеркнул регулятор.
При этом ценовые ожидания бизнеса в мае продолжили снижаться, ожидания участников финансового рынка существенно не изменились, а инфляционные ожидания населения несколько выросли. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции, отмечает ЦБ.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставка
 
 
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