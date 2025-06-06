https://ria.ru/20250606/infljatsija-2021317059.html

ЦБ заявил о замедлении годовой инфляции в России

ЦБ заявил о замедлении годовой инфляции в России - РИА Новости, 06.06.2025

ЦБ заявил о замедлении годовой инфляции в России

Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее замедление инфляции, но со значимым вкладом со стороны волатильных позиций, годовая инфляция в России, по... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:50:00+03:00

2025-06-06T13:50:00+03:00

2025-06-06T14:12:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее замедление инфляции, но со значимым вкладом со стороны волатильных позиций, годовая инфляция в России, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%."Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее снижение текущего роста цен, но со значимым вкладом со стороны волатильных позиций. Годовая инфляция, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%", - говорится в сообщении.Как отмечает ЦБ, в снижении инфляционного давления все больше проявляется влияние жестких денежно-кредитных условий на спрос. "В то же время ценовая динамика неоднородна по компонентам. Эффекты жесткой денежно-кредитной политики, в том числе через укрепление рубля, особенно сильно отражаются в снижении роста цен на непродовольственные товары. В продовольственных товарах и услугах инфляционное давление пока остается высоким", - подчеркнул регулятор.При этом ценовые ожидания бизнеса в мае продолжили снижаться, ожидания участников финансового рынка существенно не изменились, а инфляционные ожидания населения несколько выросли. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции, отмечает ЦБ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка