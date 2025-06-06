https://ria.ru/20250606/grossi-2021336514.html

Гросси покинул Калининград, где провел переговоры с главой Росатома

Гросси покинул Калининград, где провел переговоры с главой Росатома - РИА Новости, 06.06.2025

Гросси покинул Калининград, где провел переговоры с главой Росатома

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул калининградский аэропорт "Храброво" после переговоров с главой Росатома... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:59:00+03:00

2025-06-06T14:59:00+03:00

2025-06-06T15:05:00+03:00

алексей лихачев

рафаэль гросси

запорожская аэс

калининград

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

новости - ядерные технологии

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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул калининградский аэропорт "Храброво" после переговоров с главой Росатома Алексеем Лихачевым, передает корреспондент РИА Новости. Основными темами состоявшейся встречи Лихачева и Гросси стали вопросы безопасности и перезапуска Запорожской АЭС, а также проблематика ядерной программы Ирана.

https://ria.ru/20250606/grossi-2021332701.html

калининград

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Ольга Фомченкова

алексей лихачев, рафаэль гросси, запорожская аэс, калининград, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии