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Гросси покинул Калининград, где провел переговоры с главой Росатома - РИА Новости, 06.06.2025
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14:59 06.06.2025 (обновлено: 15:05 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/grossi-2021336514.html
Гросси покинул Калининград, где провел переговоры с главой Росатома
Гросси покинул Калининград, где провел переговоры с главой Росатома - РИА Новости, 06.06.2025
Гросси покинул Калининград, где провел переговоры с главой Росатома
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул калининградский аэропорт "Храброво" после переговоров с главой Росатома... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:59:00+03:00
2025-06-06T15:05:00+03:00
алексей лихачев
рафаэль гросси
запорожская аэс
калининград
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости - ядерные технологии
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул калининградский аэропорт "Храброво" после переговоров с главой Росатома Алексеем Лихачевым, передает корреспондент РИА Новости. Основными темами состоявшейся встречи Лихачева и Гросси стали вопросы безопасности и перезапуска Запорожской АЭС, а также проблематика ядерной программы Ирана.
https://ria.ru/20250606/grossi-2021332701.html
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алексей лихачев, рафаэль гросси, запорожская аэс, калининград, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии
Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Калининград, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Новости - Ядерные технологии
Гросси покинул Калининград, где провел переговоры с главой Росатома

Глава МАГАТЭ Гросси покинул Калининград после переговоров с Лихачевым

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время пресс-подхода по итогам встречи в Калининграде
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев во время пресс-подхода по итогам встречи в Калининграде - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время пресс-подхода по итогам встречи в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул калининградский аэропорт "Храброво" после переговоров с главой Росатома Алексеем Лихачевым, передает корреспондент РИА Новости.
Основными темами состоявшейся встречи Лихачева и Гросси стали вопросы безопасности и перезапуска Запорожской АЭС, а также проблематика ядерной программы Ирана.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Калининграде - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Гросси назвал атаки на атомные станции неприемлемыми
Вчера, 14:43
 
Алексей ЛихачевРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСКалининградГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Новости - Ядерные технологии
 
 
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