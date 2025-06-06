https://ria.ru/20250606/grossi-2021336514.html
Гросси покинул Калининград, где провел переговоры с главой Росатома
Гросси покинул Калининград, где провел переговоры с главой Росатома - РИА Новости, 06.06.2025
Гросси покинул Калининград, где провел переговоры с главой Росатома
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул калининградский аэропорт "Храброво" после переговоров с главой Росатома... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:59:00+03:00
2025-06-06T14:59:00+03:00
2025-06-06T15:05:00+03:00
алексей лихачев
рафаэль гросси
запорожская аэс
калининград
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости - ядерные технологии
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул калининградский аэропорт "Храброво" после переговоров с главой Росатома Алексеем Лихачевым, передает корреспондент РИА Новости. Основными темами состоявшейся встречи Лихачева и Гросси стали вопросы безопасности и перезапуска Запорожской АЭС, а также проблематика ядерной программы Ирана.
https://ria.ru/20250606/grossi-2021332701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей лихачев, рафаэль гросси, запорожская аэс, калининград, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии
Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Калининград, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Новости - Ядерные технологии
Гросси покинул Калининград, где провел переговоры с главой Росатома
Глава МАГАТЭ Гросси покинул Калининград после переговоров с Лихачевым