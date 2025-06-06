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На Западе набросились на Германию из-за дерзких планов по России - РИА Новости, 06.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 06.06.2025 (обновлено: 16:32 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/germaniya-2021332964.html
На Западе набросились на Германию из-за дерзких планов по России
На Западе набросились на Германию из-за дерзких планов по России - РИА Новости, 06.06.2025
На Западе набросились на Германию из-за дерзких планов по России
Немецкая помощь Украине может рассматриваться как прямое участие Германии в конфликте против России, считает обозреватель французского портала AgoraVox Патрис... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:44:00+03:00
2025-06-06T16:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
россия
украина
фридрих мерц
владислав белов
олаф шольц
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Немецкая помощь Украине может рассматриваться как прямое участие Германии в конфликте против России, считает обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво."Поставка немецких ракет Taurus Украине напрямую вовлечет Германию в военные действия против России. И у Москвы будут все основания для ответных мер. &lt;…&gt; Это может спровоцировать новую мировую войну &lt;…&gt;", — написал он.Журналист отметил, что в таком случае Москва будет руководствоваться принципом самообороны, действуя в соответствии с Уставом ООН.Ранее во вторник заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов заявил, что официальный Берлин с избранием Фридриха Мерца канцлером Германии в отличие от формально миротворческой линии Олафа Шольца делает ставку на прямую конфронтацию с Москвой.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, СШАи теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250606/merts-2021238509.html
https://ria.ru/20250606/vstrecha-2021290480.html
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в мире, германия, россия, украина, фридрих мерц, владислав белов, олаф шольц, оон, российская академия наук, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, Украина, Фридрих Мерц, Владислав Белов, Олаф Шольц, ООН, Российская академия наук, Франция
На Западе набросились на Германию из-за дерзких планов по России

AgoraVox: поставки немецких Taurus Киеву создадут условия для мировой войны

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Немецкая помощь Украине может рассматриваться как прямое участие Германии в конфликте против России, считает обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво.
"Поставка немецких ракет Taurus Украине напрямую вовлечет Германию в военные действия против России. И у Москвы будут все основания для ответных мер. <…> Это может спровоцировать новую мировую войну <…>", — написал он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В США раскрыли, какой удар получил Мерц в Вашингтоне из-за России
Вчера, 08:57
Журналист отметил, что в таком случае Москва будет руководствоваться принципом самообороны, действуя в соответствии с Уставом ООН.
Ранее во вторник заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов заявил, что официальный Берлин с избранием Фридриха Мерца канцлером Германии в отличие от формально миротворческой линии Олафа Шольца делает ставку на прямую конфронтацию с Москвой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
На Западе увидели жесткое послание для Зеленского на встрече Трампа и Мерца
Вчера, 12:24
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, СШАи теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Мерц назвал "Северный поток — 2" ошибкой Германии
5 июня, 22:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияРоссияУкраинаФридрих МерцВладислав БеловОлаф ШольцООНРоссийская академия наукФранция
 
 
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