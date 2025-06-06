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На Западе набросились на Германию из-за дерзких планов по России
На Западе набросились на Германию из-за дерзких планов по России - РИА Новости, 06.06.2025
На Западе набросились на Германию из-за дерзких планов по России
Немецкая помощь Украине может рассматриваться как прямое участие Германии в конфликте против России, считает обозреватель французского портала AgoraVox Патрис... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:44:00+03:00
2025-06-06T14:44:00+03:00
2025-06-06T16:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владислав белов
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Немецкая помощь Украине может рассматриваться как прямое участие Германии в конфликте против России, считает обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво."Поставка немецких ракет Taurus Украине напрямую вовлечет Германию в военные действия против России. И у Москвы будут все основания для ответных мер. <…> Это может спровоцировать новую мировую войну <…>", — написал он.Журналист отметил, что в таком случае Москва будет руководствоваться принципом самообороны, действуя в соответствии с Уставом ООН.Ранее во вторник заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов заявил, что официальный Берлин с избранием Фридриха Мерца канцлером Германии в отличие от формально миротворческой линии Олафа Шольца делает ставку на прямую конфронтацию с Москвой.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, СШАи теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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На Западе набросились на Германию из-за дерзких планов по России
AgoraVox: поставки немецких Taurus Киеву создадут условия для мировой войны