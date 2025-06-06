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Минпросвещения рассказало о спортивных предпочтениях школьников - РИА Новости, 06.06.2025
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03:31 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/futbol-2021216985.html
Минпросвещения рассказало о спортивных предпочтениях школьников
Минпросвещения рассказало о спортивных предпочтениях школьников - РИА Новости, 06.06.2025
Минпросвещения рассказало о спортивных предпочтениях школьников
Свыше 1,8 миллиона российских школьников занимаются футболом, почти 1 миллион - легкой атлетикой, это лидеры активных направлений, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T03:31:00+03:00
2025-06-06T03:31:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Свыше 1,8 миллиона российских школьников занимаются футболом, почти 1 миллион - легкой атлетикой, это лидеры активных направлений, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ. "В статистике, полученной от каждого региона страны, речь идет об устойчивых предпочтениях - и они вполне показательные. Самые популярные (спортивные - ред.) направления по количеству учащихся: футбол (1 848 561 человек) и легкая атлетика (954 800 человек)", - говорится в сообщении. Кроме того, школьники в этом учебном году также выбирали занятия по самбо (457 885 человек) и плавание (444 089 человек). "Все больше детей приходят в эти виды, несмотря на инфраструктурные ограничения", - отметили в министерстве. Весной этого года в Едином всероссийском реестре числилось почти 40 тысяч действующих школьных спортивных клубов - это более чем в шесть раз больше, чем пять лет назад.
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общество, россия
Общество, Россия
Минпросвещения рассказало о спортивных предпочтениях школьников

Минпросвещения: более 1,8 миллиона российских школьников занимаются футболом

© Фото : Максим Коняев, агентство PR+SportФутбол
Футбол - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Максим Коняев, агентство PR+Sport
Футбол. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Свыше 1,8 миллиона российских школьников занимаются футболом, почти 1 миллион - легкой атлетикой, это лидеры активных направлений, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
"В статистике, полученной от каждого региона страны, речь идет об устойчивых предпочтениях - и они вполне показательные. Самые популярные (спортивные - ред.) направления по количеству учащихся: футбол (1 848 561 человек) и легкая атлетика (954 800 человек)", - говорится в сообщении.
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Кроме того, школьники в этом учебном году также выбирали занятия по самбо (457 885 человек) и плавание (444 089 человек).
«
"Все больше детей приходят в эти виды, несмотря на инфраструктурные ограничения", - отметили в министерстве.
Весной этого года в Едином всероссийском реестре числилось почти 40 тысяч действующих школьных спортивных клубов - это более чем в шесть раз больше, чем пять лет назад.
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