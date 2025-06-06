https://ria.ru/20250606/futbol-2021216985.html

Минпросвещения рассказало о спортивных предпочтениях школьников

Минпросвещения рассказало о спортивных предпочтениях школьников - РИА Новости, 06.06.2025

Минпросвещения рассказало о спортивных предпочтениях школьников

Свыше 1,8 миллиона российских школьников занимаются футболом, почти 1 миллион - легкой атлетикой, это лидеры активных направлений, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T03:31:00+03:00

2025-06-06T03:31:00+03:00

2025-06-06T03:31:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Свыше 1,8 миллиона российских школьников занимаются футболом, почти 1 миллион - легкой атлетикой, это лидеры активных направлений, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ. "В статистике, полученной от каждого региона страны, речь идет об устойчивых предпочтениях - и они вполне показательные. Самые популярные (спортивные - ред.) направления по количеству учащихся: футбол (1 848 561 человек) и легкая атлетика (954 800 человек)", - говорится в сообщении. Кроме того, школьники в этом учебном году также выбирали занятия по самбо (457 885 человек) и плавание (444 089 человек). "Все больше детей приходят в эти виды, несмотря на инфраструктурные ограничения", - отметили в министерстве. Весной этого года в Едином всероссийском реестре числилось почти 40 тысяч действующих школьных спортивных клубов - это более чем в шесть раз больше, чем пять лет назад.

https://rsport.ria.ru/20250605/gto-1972159743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия