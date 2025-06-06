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Депутат ЕП собирает подписи за возобновление диалога с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2025
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10:09 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/evrokomissiya-2021251890.html
Депутат ЕП собирает подписи за возобновление диалога с Россией, пишут СМИ
Депутат ЕП собирает подписи за возобновление диалога с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2025
Депутат ЕП собирает подписи за возобновление диалога с Россией, пишут СМИ
Евродепутат Фернан Картайзер собирает подписи в поддержку призыва к Еврокомиссии (ЕК) ответить, собирается ли она возобновлять диалог с РФ, сообщает издание... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:09:00+03:00
2025-06-06T10:09:00+03:00
в мире
россия
люксембург (округ)
фернан картайзер
александр грушко
григорий карасин
еврокомиссия
европарламент
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Евродепутат Фернан Картайзер собирает подписи в поддержку призыва к Еврокомиссии (ЕК) ответить, собирается ли она возобновлять диалог с РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на офис евродепутата. "Картайзер ищет поддержки со стороны других евродепутатов по срочному вопросу о том, планирует ли Еврокомиссия возобновлять диалог с Российской Федерацией", - пишет издание. По его данным, под призывом Картайзера подписались уже восемь других членов Европарламента. Издание также пишет, что в недавнем видео-интервью Картайзер и другой евродепутат Фидиас Панайоту намекнули, что могут создать собственную политическую группу. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер прибыл в Россию 25 мая, провел встречи с замминистра иностранных дел России Александром Грушко, с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.
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в мире, россия, люксембург (округ), фернан картайзер, александр грушко, григорий карасин, еврокомиссия, европарламент
В мире, Россия, Люксембург (округ), Фернан Картайзер, Александр Грушко, Григорий Карасин, Еврокомиссия, Европарламент
Депутат ЕП собирает подписи за возобновление диалога с Россией, пишут СМИ

Politico: депутат ЕП Картайзер собирает подписи в поддержку диалога ЕК с РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Евродепутат Фернан Картайзер собирает подписи в поддержку призыва к Еврокомиссии (ЕК) ответить, собирается ли она возобновлять диалог с РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на офис евродепутата.
"Картайзер ищет поддержки со стороны других евродепутатов по срочному вопросу о том, планирует ли Еврокомиссия возобновлять диалог с Российской Федерацией", - пишет издание.
По его данным, под призывом Картайзера подписались уже восемь других членов Европарламента.
Издание также пишет, что в недавнем видео-интервью Картайзер и другой евродепутат Фидиас Панайоту намекнули, что могут создать собственную политическую группу.
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер прибыл в Россию 25 мая, провел встречи с замминистра иностранных дел России Александром Грушко, с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.
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В миреРоссияЛюксембург (округ)Фернан КартайзерАлександр ГрушкоГригорий КарасинЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
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