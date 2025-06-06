https://ria.ru/20250606/evrokomissiya-2021251890.html

Депутат ЕП собирает подписи за возобновление диалога с Россией, пишут СМИ

Депутат ЕП собирает подписи за возобновление диалога с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2025

Депутат ЕП собирает подписи за возобновление диалога с Россией, пишут СМИ

Евродепутат Фернан Картайзер собирает подписи в поддержку призыва к Еврокомиссии (ЕК) ответить, собирается ли она возобновлять диалог с РФ, сообщает издание... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:09:00+03:00

2025-06-06T10:09:00+03:00

2025-06-06T10:09:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Евродепутат Фернан Картайзер собирает подписи в поддержку призыва к Еврокомиссии (ЕК) ответить, собирается ли она возобновлять диалог с РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на офис евродепутата. "Картайзер ищет поддержки со стороны других евродепутатов по срочному вопросу о том, планирует ли Еврокомиссия возобновлять диалог с Российской Федерацией", - пишет издание. По его данным, под призывом Картайзера подписались уже восемь других членов Европарламента. Издание также пишет, что в недавнем видео-интервью Картайзер и другой евродепутат Фидиас Панайоту намекнули, что могут создать собственную политическую группу. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер прибыл в Россию 25 мая, провел встречи с замминистра иностранных дел России Александром Грушко, с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

https://ria.ru/20250603/evroparlament-2020661012.html

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в мире, россия, люксембург (округ), фернан картайзер, александр грушко, григорий карасин, еврокомиссия, европарламент