https://ria.ru/20250606/ege-2021376684.html

Рособрнадзор высказался об идее кормить школьников на ЕГЭ

Рособрнадзор высказался об идее кормить школьников на ЕГЭ - РИА Новости, 06.06.2025

Рособрнадзор высказался об идее кормить школьников на ЕГЭ

Вопрос организации горячего питания для школьников, сдающих ЕГЭ, требует детального обсуждения с Минпросвещения РФ и исполнительными органами субъектов... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:51:00+03:00

2025-06-06T16:51:00+03:00

2025-06-06T18:58:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008964960_0:81:3039:1790_1920x0_80_0_0_fe119cacb7358219c0812de71b278bcf.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вопрос организации горячего питания для школьников, сдающих ЕГЭ, требует детального обсуждения с Минпросвещения РФ и исполнительными органами субъектов Российской Федерации в сфере образования, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.Ранее депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением обязать пункты проведения экзаменов ЕГЭ и ОГЭ предоставлять бесплатное полноценное горячие питание школьникам и педагогам-организаторам."Вопрос организации горячего питания для участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) требует детального обсуждения с министерством просвещения Российской Федерации и исполнительными органами субъектов Российской Федерации в сфере образования", - говорится в сообщении.В Рособрнадзоре добавили, что соответствующая инициатива потребует пересмотра действующих правил проведения экзамена. Кроме того, данная мера приведет к увеличению затрат со стороны субъектов Российской Федерации, а также увеличит время пребывания участников в пунктах сдачи ЕГЭ.

https://ria.ru/20250606/rosobrnadzormuzaev-2021314565.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор