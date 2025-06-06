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Рособрнадзор высказался об идее кормить школьников на ЕГЭ - РИА Новости, 06.06.2025
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16:51 06.06.2025 (обновлено: 18:58 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/ege-2021376684.html
Рособрнадзор высказался об идее кормить школьников на ЕГЭ
Рособрнадзор высказался об идее кормить школьников на ЕГЭ - РИА Новости, 06.06.2025
Рособрнадзор высказался об идее кормить школьников на ЕГЭ
Вопрос организации горячего питания для школьников, сдающих ЕГЭ, требует детального обсуждения с Минпросвещения РФ и исполнительными органами субъектов... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:51:00+03:00
2025-06-06T18:58:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вопрос организации горячего питания для школьников, сдающих ЕГЭ, требует детального обсуждения с Минпросвещения РФ и исполнительными органами субъектов Российской Федерации в сфере образования, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.Ранее депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением обязать пункты проведения экзаменов ЕГЭ и ОГЭ предоставлять бесплатное полноценное горячие питание школьникам и педагогам-организаторам."Вопрос организации горячего питания для участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) требует детального обсуждения с министерством просвещения Российской Федерации и исполнительными органами субъектов Российской Федерации в сфере образования", - говорится в сообщении.В Рособрнадзоре добавили, что соответствующая инициатива потребует пересмотра действующих правил проведения экзамена. Кроме того, данная мера приведет к увеличению затрат со стороны субъектов Российской Федерации, а также увеличит время пребывания участников в пунктах сдачи ЕГЭ.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор
Рособрнадзор высказался об идее кормить школьников на ЕГЭ

Рособрнадзор: организация горячего питания для участников ЕГЭ требует обсуждения

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПроведение ЕГЭ
Проведение ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Проведение ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вопрос организации горячего питания для школьников, сдающих ЕГЭ, требует детального обсуждения с Минпросвещения РФ и исполнительными органами субъектов Российской Федерации в сфере образования, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Ранее депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением обязать пункты проведения экзаменов ЕГЭ и ОГЭ предоставлять бесплатное полноценное горячие питание школьникам и педагогам-организаторам.
"Вопрос организации горячего питания для участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) требует детального обсуждения с министерством просвещения Российской Федерации и исполнительными органами субъектов Российской Федерации в сфере образования", - говорится в сообщении.
В Рособрнадзоре добавили, что соответствующая инициатива потребует пересмотра действующих правил проведения экзамена. Кроме того, данная мера приведет к увеличению затрат со стороны субъектов Российской Федерации, а также увеличит время пребывания участников в пунктах сдачи ЕГЭ.
Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Глава Рособрнадзора оценил проведение ЕГЭ в 2025 году
Вчера, 13:41
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигатор
 
 
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