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Утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года, заявил Музаев - РИА Новости, 06.06.2025
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11:32 06.06.2025 (обновлено: 14:58 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/ege-2021275164.html
Утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года, заявил Музаев
Утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года, заявил Музаев - РИА Новости, 06.06.2025
Утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года, заявил Музаев
Утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T11:32:00+03:00
2025-06-06T14:58:00+03:00
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Любимая тема - итог 2013 года, когда была массовая утечка контрольно-измерительных материалов, были сделаны серьезные выводы, руководство Рособрнадзора поменялось, ход экзамена… С того момента ни разу утечек контрольно-измерительных материалов с вариантами полными… таких утечек не было ни разу, не было зафиксировано", - сказал руководитель ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной первым результатам ЕГЭ 2025 года. Свыше 712 тысяч человек планируют сдать Единый государственный экзамен в 2025 году.
https://ria.ru/20250225/muzaev-2001495425.html
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анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года, заявил Музаев

Глава Рособрнадзора Музаев: утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Рособрнадзора Анзор Музаев
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Любимая тема - итог 2013 года, когда была массовая утечка контрольно-измерительных материалов, были сделаны серьезные выводы, руководство Рособрнадзора поменялось, ход экзамена… С того момента ни разу утечек контрольно-измерительных материалов с вариантами полными… таких утечек не было ни разу, не было зафиксировано", - сказал руководитель ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной первым результатам ЕГЭ 2025 года.
Свыше 712 тысяч человек планируют сдать Единый государственный экзамен в 2025 году.
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Анзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Образование - ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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