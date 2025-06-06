https://ria.ru/20250606/ege-2021275164.html
Утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года, заявил Музаев
Утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года, заявил Музаев - РИА Новости, 06.06.2025
Утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года, заявил Музаев
Утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T11:32:00+03:00
2025-06-06T11:32:00+03:00
2025-06-06T14:58:00+03:00
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Любимая тема - итог 2013 года, когда была массовая утечка контрольно-измерительных материалов, были сделаны серьезные выводы, руководство Рособрнадзора поменялось, ход экзамена… С того момента ни разу утечек контрольно-измерительных материалов с вариантами полными… таких утечек не было ни разу, не было зафиксировано", - сказал руководитель ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной первым результатам ЕГЭ 2025 года. Свыше 712 тысяч человек планируют сдать Единый государственный экзамен в 2025 году.
https://ria.ru/20250225/muzaev-2001495425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года, заявил Музаев
Глава Рособрнадзора Музаев: утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года