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Российские школьники начали получать первые результаты ЕГЭ - РИА Новости, 06.06.2025
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01:49 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/ege-2021211922.html
Российские школьники начали получать первые результаты ЕГЭ
Российские школьники начали получать первые результаты ЕГЭ - РИА Новости, 06.06.2025
Российские школьники начали получать первые результаты ЕГЭ
Российские школьники начали получать первые результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) этого года, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T01:49:00+03:00
2025-06-06T01:49:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские школьники начали получать первые результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) этого года, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. "Результаты централизованной проверки экзаменационных работ по первому дню экзамена от 23 мая 2025 года (история, литература, химия) были переданы в региональные центры обработки информации 04 июня 2025 года", - говорится в сообщении. В Рособрнадзоре отметили, что региональные центры передают результаты экзаменов в государственную экзаменационную комиссию. "Утверждение результатов экзаменов осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ", - добавили в ведомстве. Таким образом, результаты ЕГЭ по истории, литературе и химии, написанные школьниками 23 мая, должны быть утверждены и размещены на "Госуслугах" 5 июня. "В целях ознакомления граждан с результатами ЕГЭ на едином портале государственных услуг РФ реализован сервис ознакомления с результатами ЕГЭ, на котором с 2023 года размещены все действующие результаты ЕГЭ", - добавили в Рособрнадзоре. Единый государственный экзамен в этом году планируют сдать около 712 тысяч человек.
https://ria.ru/20250605/ege-2021110747.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Российские школьники начали получать первые результаты ЕГЭ

Школьники начали получать первые результаты ЕГЭ 2025 года

© РИА Новости / Александр АлпаткинЕГЭ
ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Александр Алпаткин
ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские школьники начали получать первые результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) этого года, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
"Результаты централизованной проверки экзаменационных работ по первому дню экзамена от 23 мая 2025 года (история, литература, химия) были переданы в региональные центры обработки информации 04 июня 2025 года", - говорится в сообщении.
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В Рособрнадзоре отметили, что региональные центры передают результаты экзаменов в государственную экзаменационную комиссию.
"Утверждение результатов экзаменов осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ", - добавили в ведомстве.
Таким образом, результаты ЕГЭ по истории, литературе и химии, написанные школьниками 23 мая, должны быть утверждены и размещены на "Госуслугах" 5 июня.
"В целях ознакомления граждан с результатами ЕГЭ на едином портале государственных услуг РФ реализован сервис ознакомления с результатами ЕГЭ, на котором с 2023 года размещены все действующие результаты ЕГЭ", - добавили в Рособрнадзоре.
Единый государственный экзамен в этом году планируют сдать около 712 тысяч человек.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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