https://ria.ru/20250606/ege-2021211922.html

Российские школьники начали получать первые результаты ЕГЭ

Российские школьники начали получать первые результаты ЕГЭ - РИА Новости, 06.06.2025

Российские школьники начали получать первые результаты ЕГЭ

Российские школьники начали получать первые результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) этого года, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T01:49:00+03:00

2025-06-06T01:49:00+03:00

2025-06-06T01:49:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15028/16/150281676_0:0:3532:1987_1920x0_80_0_0_ac639d981b3faadb26bb055a18fa63a1.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские школьники начали получать первые результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) этого года, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. "Результаты централизованной проверки экзаменационных работ по первому дню экзамена от 23 мая 2025 года (история, литература, химия) были переданы в региональные центры обработки информации 04 июня 2025 года", - говорится в сообщении. В Рособрнадзоре отметили, что региональные центры передают результаты экзаменов в государственную экзаменационную комиссию. "Утверждение результатов экзаменов осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ", - добавили в ведомстве. Таким образом, результаты ЕГЭ по истории, литературе и химии, написанные школьниками 23 мая, должны быть утверждены и размещены на "Госуслугах" 5 июня. "В целях ознакомления граждан с результатами ЕГЭ на едином портале государственных услуг РФ реализован сервис ознакомления с результатами ЕГЭ, на котором с 2023 года размещены все действующие результаты ЕГЭ", - добавили в Рособрнадзоре. Единый государственный экзамен в этом году планируют сдать около 712 тысяч человек.

https://ria.ru/20250605/ege-2021110747.html

https://ria.ru/20250605/ege-1734473764.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)