https://ria.ru/20250606/dtp-2021419808.html

На КАД грузовик наехал на девять машин, есть пострадавшие

На КАД грузовик наехал на девять машин, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.06.2025

На КАД грузовик наехал на девять машин, есть пострадавшие

Грузовик с полуприцепом наехал на 9 автомобилей, стоявших в ожидании съезда с кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге, в массовой аварии пострадали три... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T19:32:00+03:00

2025-06-06T19:32:00+03:00

2025-06-06T20:28:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

кад

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Грузовик с полуприцепом наехал на 9 автомобилей, стоявших в ожидании съезда с кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге, в массовой аварии пострадали три человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечает ведомство, в пятницу в 16.10 мск на 29-м километре внутреннего кольца КАД водитель грузовика с песком из-за несоблюдения дистанции наехал на девять автомобилей, которые стояли перед съездом в Мурино. "В результате ДТП пострадали три человека: один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении. По факту аварии проводится проверка.

https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, кад, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия