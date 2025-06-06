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На КАД грузовик наехал на девять машин, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.06.2025
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19:32 06.06.2025 (обновлено: 20:28 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/dtp-2021419808.html
На КАД грузовик наехал на девять машин, есть пострадавшие
На КАД грузовик наехал на девять машин, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.06.2025
На КАД грузовик наехал на девять машин, есть пострадавшие
Грузовик с полуприцепом наехал на 9 автомобилей, стоявших в ожидании съезда с кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге, в массовой аварии пострадали три... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T19:32:00+03:00
2025-06-06T20:28:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
кад
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Грузовик с полуприцепом наехал на 9 автомобилей, стоявших в ожидании съезда с кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге, в массовой аварии пострадали три человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечает ведомство, в пятницу в 16.10 мск на 29-м километре внутреннего кольца КАД водитель грузовика с песком из-за несоблюдения дистанции наехал на девять автомобилей, которые стояли перед съездом в Мурино. "В результате ДТП пострадали три человека: один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении. По факту аварии проводится проверка.
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кад
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происшествия, санкт-петербург, кад, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, КАД, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
На КАД грузовик наехал на девять машин, есть пострадавшие

Три человека пострадали при наезде грузовика на на девять машин на КАД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Грузовик с полуприцепом наехал на 9 автомобилей, стоявших в ожидании съезда с кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге, в массовой аварии пострадали три человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечает ведомство, в пятницу в 16.10 мск на 29-м километре внутреннего кольца КАД водитель грузовика с песком из-за несоблюдения дистанции наехал на девять автомобилей, которые стояли перед съездом в Мурино.
"В результате ДТП пострадали три человека: один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении.
По факту аварии проводится проверка.
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