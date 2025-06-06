Рейтинг@Mail.ru
Аграрии Краснодарского края готовы к уборочной кампании - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
18:29 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/dereka-2021408302.html
Аграрии Краснодарского края готовы к уборочной кампании
Аграрии Краснодарского края готовы к уборочной кампании - РИА Новости, 06.06.2025
Аграрии Краснодарского края готовы к уборочной кампании
Аграрии Краснодарского края готовы к уборочной кампании, сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Федор Дерека на совещании... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:29:00+03:00
2025-06-06T18:29:00+03:00
краснодарский край
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56805/99/568059908_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_55339df68ff74f4b882b1b56609767da.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Аграрии Краснодарского края готовы к уборочной кампании, сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Федор Дерека на совещании под председательством заместителя министра сельского хозяйства России Андрея Разина. Дерека доложил, что несмотря на сложные погодные условия, связанные с почвенной и атмосферной засухой, осенью был заложен хороший фундамент для получения урожая зерна. Кубанские аграрии засеяли озимыми культурами 1,8 миллиона гектаров, в том числе 1,6 миллиона гектаров пшеницы. "Запасы продуктивной влаги сейчас также недостаточны. Прогнозы по урожаю сдержанные. Особенно сложная ситуация в северных районах края. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в настоящее время рассматривается вопрос о введении ЧС в нескольких муниципалитетах", – сообщил на совещании Дерека. Министр добавил, что аграрии региона готовы к уборочной кампании. Она стартует в третьей декаде июня. В краевом Минсельхозе будет работать координационный штаб для оперативного реагирования на проблемные вопросы в период жатвы. Ресурсами для своевременного и качественного проведения уборочной кампании аграрии края обеспечены в полной мере. "В настоящее время в регионе идут работы по заготовке кормов. Заготовлено почти 12 тысяч тонн сена, это 9% от плана, а также более 490 тысяч тонн сенажа, это 67% от плана. Кроме того, стартовала уборка овощных культур в открытом грунте – хозяйства начали убирать овощной горох, запустились консервные комбинаты. Эта работа идет в штатном режиме", – заключил Дерека.
https://ria.ru/20250527/vinograd-2019450636.html
https://ria.ru/20250529/zavod-2019841669.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56805/99/568059908_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_d59dc96a09e2240e286f3cd70166917d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Краснодарский край, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Аграрии Краснодарского края готовы к уборочной кампании

Дерека: аграрии Краснодарского края готовы к началу уборочной кампании

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Аграрии Краснодарского края готовы к уборочной кампании, сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Федор Дерека на совещании под председательством заместителя министра сельского хозяйства России Андрея Разина.
Дерека доложил, что несмотря на сложные погодные условия, связанные с почвенной и атмосферной засухой, осенью был заложен хороший фундамент для получения урожая зерна. Кубанские аграрии засеяли озимыми культурами 1,8 миллиона гектаров, в том числе 1,6 миллиона гектаров пшеницы.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Губернатор Кубани призвал защитить виноградопригодные земли
27 мая, 23:50
"Запасы продуктивной влаги сейчас также недостаточны. Прогнозы по урожаю сдержанные. Особенно сложная ситуация в северных районах края. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в настоящее время рассматривается вопрос о введении ЧС в нескольких муниципалитетах", – сообщил на совещании Дерека.
Министр добавил, что аграрии региона готовы к уборочной кампании. Она стартует в третьей декаде июня. В краевом Минсельхозе будет работать координационный штаб для оперативного реагирования на проблемные вопросы в период жатвы. Ресурсами для своевременного и качественного проведения уборочной кампании аграрии края обеспечены в полной мере.
"В настоящее время в регионе идут работы по заготовке кормов. Заготовлено почти 12 тысяч тонн сена, это 9% от плана, а также более 490 тысяч тонн сенажа, это 67% от плана. Кроме того, стартовала уборка овощных культур в открытом грунте – хозяйства начали убирать овощной горох, запустились консервные комбинаты. Эта работа идет в штатном режиме", – заключил Дерека.
Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка на открытии завода по производству биоудобрений - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В Краснодарском крае открыли завод по производству биоудобрений
29 мая, 18:06
 
Краснодарский крайРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала