https://ria.ru/20250606/dereka-2021408302.html

Аграрии Краснодарского края готовы к уборочной кампании

Аграрии Краснодарского края готовы к уборочной кампании - РИА Новости, 06.06.2025

Аграрии Краснодарского края готовы к уборочной кампании

Аграрии Краснодарского края готовы к уборочной кампании, сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Федор Дерека на совещании... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:29:00+03:00

2025-06-06T18:29:00+03:00

2025-06-06T18:29:00+03:00

краснодарский край

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Аграрии Краснодарского края готовы к уборочной кампании, сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Федор Дерека на совещании под председательством заместителя министра сельского хозяйства России Андрея Разина. Дерека доложил, что несмотря на сложные погодные условия, связанные с почвенной и атмосферной засухой, осенью был заложен хороший фундамент для получения урожая зерна. Кубанские аграрии засеяли озимыми культурами 1,8 миллиона гектаров, в том числе 1,6 миллиона гектаров пшеницы. "Запасы продуктивной влаги сейчас также недостаточны. Прогнозы по урожаю сдержанные. Особенно сложная ситуация в северных районах края. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в настоящее время рассматривается вопрос о введении ЧС в нескольких муниципалитетах", – сообщил на совещании Дерека. Министр добавил, что аграрии региона готовы к уборочной кампании. Она стартует в третьей декаде июня. В краевом Минсельхозе будет работать координационный штаб для оперативного реагирования на проблемные вопросы в период жатвы. Ресурсами для своевременного и качественного проведения уборочной кампании аграрии края обеспечены в полной мере. "В настоящее время в регионе идут работы по заготовке кормов. Заготовлено почти 12 тысяч тонн сена, это 9% от плана, а также более 490 тысяч тонн сенажа, это 67% от плана. Кроме того, стартовала уборка овощных культур в открытом грунте – хозяйства начали убирать овощной горох, запустились консервные комбинаты. Эта работа идет в штатном режиме", – заключил Дерека.

https://ria.ru/20250527/vinograd-2019450636.html

https://ria.ru/20250529/zavod-2019841669.html

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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)