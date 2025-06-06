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Полиция задержала организатора банды фальшивомонетчиков - РИА Новости, 06.06.2025
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12:48 06.06.2025 (обновлено: 12:51 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/banda-2021296360.html
Полиция задержала организатора банды фальшивомонетчиков
Полиция задержала организатора банды фальшивомонетчиков - РИА Новости, 06.06.2025
Полиция задержала организатора банды фальшивомонетчиков
Группировка фальшивомонетчиков реализовывала поддельные пятитысячные купюры в нескольких регионах РФ, задержаны предполагаемый организатор и 33 соучастника,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:48:00+03:00
2025-06-06T12:51:00+03:00
ирина волк
россия
ростовская область
республика дагестан
происшествия
гуэбипк мвд рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Группировка фальшивомонетчиков реализовывала поддельные пятитысячные купюры в нескольких регионах РФ, задержаны предполагаемый организатор и 33 соучастника, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России совместно с оперативниками из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Луганской Народной Республики и республики Дагестан пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на реализации фальшивых пятитысячных купюр. В мероприятиях принимали участие представители ФСБ России и Росгвардии", - написала Волк в Telegram-канале. По её словам, в полицию поступила информация о тайниках с поддельными деньгами в Ростовской области, после этого удалось выйти на след злоумышленников. По версии правоохранителей, 38-летний житель Дагестана лично курировал распространение фальшивок. Он доставлял в город Новошахтинск Ростовской области партии поддельных пятитысячных купюр. Сообщники расплачивались ими в магазинах, после чего полученные в качестве сдачи подлинные банкноты возвращали организатору. Свою деятельность они развернули также в Краснодарском и Ставропольском краях и ЛНР. В 2023 году полицейскими была пресечена деятельность четырёх подпольных типографий в Дагестане. Следователи возбудили 40 уголовных дел в отношении участников группы, занимавшейся изготовлением и сбытом поддельных денежных купюр. 29 фигурантов задержаны и находятся в следственных изоляторах Ростова-на-Дону и Ростовской области, где изучают материалы уголовного дела. Им вменяется 332 эпизода противоправной деятельности. Сейчас задержаны и заключены под стражу еще пятеро участников криминальной схемы, включая предполагаемого организатора и его ближайших сообщников. В отношении них также возбуждены уголовные дела по статье 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), которые соединены в одно производство. В ходе обысков, проведенных в Ростовской области и Северо-Кавказском регионе, изъяты мобильные телефоны, типографская бумага, а также оборудование, используемое для изготовления фальшивых денег: клише, пресс-формы. Предварительное расследование продолжается, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250605/prestupniki-2021042720.html
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ирина волк, россия, ростовская область, республика дагестан, происшествия, гуэбипк мвд рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Ирина Волк, Россия, Ростовская область, Республика Дагестан, Происшествия, ГУЭБиПК МВД РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Полиция задержала организатора банды фальшивомонетчиков

Задержан организатор банды, наводнившей фальшивыми купюрами 4 региона РФ

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Группировка фальшивомонетчиков реализовывала поддельные пятитысячные купюры в нескольких регионах РФ, задержаны предполагаемый организатор и 33 соучастника, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России совместно с оперативниками из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Луганской Народной Республики и республики Дагестан пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на реализации фальшивых пятитысячных купюр. В мероприятиях принимали участие представители ФСБ России и Росгвардии", - написала Волк в Telegram-канале.
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По её словам, в полицию поступила информация о тайниках с поддельными деньгами в Ростовской области, после этого удалось выйти на след злоумышленников.
По версии правоохранителей, 38-летний житель Дагестана лично курировал распространение фальшивок. Он доставлял в город Новошахтинск Ростовской области партии поддельных пятитысячных купюр. Сообщники расплачивались ими в магазинах, после чего полученные в качестве сдачи подлинные банкноты возвращали организатору. Свою деятельность они развернули также в Краснодарском и Ставропольском краях и ЛНР.
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В 2023 году полицейскими была пресечена деятельность четырёх подпольных типографий в Дагестане. Следователи возбудили 40 уголовных дел в отношении участников группы, занимавшейся изготовлением и сбытом поддельных денежных купюр. 29 фигурантов задержаны и находятся в следственных изоляторах Ростова-на-Дону и Ростовской области, где изучают материалы уголовного дела. Им вменяется 332 эпизода противоправной деятельности.
Сейчас задержаны и заключены под стражу еще пятеро участников криминальной схемы, включая предполагаемого организатора и его ближайших сообщников. В отношении них также возбуждены уголовные дела по статье 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), которые соединены в одно производство.
В ходе обысков, проведенных в Ростовской области и Северо-Кавказском регионе, изъяты мобильные телефоны, типографская бумага, а также оборудование, используемое для изготовления фальшивых денег: клише, пресс-формы. Предварительное расследование продолжается, заключили в ведомстве.
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Ирина ВолкРоссияРостовская областьРеспублика ДагестанПроисшествияГУЭБиПК МВД РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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