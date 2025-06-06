https://ria.ru/20250606/avtobus-2021442033.html

В Самарской области автобус опрокинулся в кювет

В Самарской области автобус опрокинулся в кювет - РИА Новости, 06.06.2025

В Самарской области автобус опрокинулся в кювет

Автобус врезался в отбойник и опрокинулся в кювет в Самарской области, пострадали пять человек, сообщили журналистам в региональном ГУМВД России. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T22:37:00+03:00

2025-06-06T22:37:00+03:00

2025-06-06T22:44:00+03:00

происшествия

авто

самарская область

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САМАРА, 6 июн - РИА Новости. Автобус врезался в отбойник и опрокинулся в кювет в Самарской области, пострадали пять человек, сообщили журналистам в региональном ГУМВД России. "Из собранных сотрудниками ГАИ материалов следует, что в 20.45 (19.45 мск) на 80-м километре автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград (в Самарской области - ред.) 56-летний водитель пассажирского автобуса во время движения допустил столкновение с отбойником, после чего транспортное средство откинуло в кювет с последующим опрокидыванием. Пять пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении регионального главка МВД. Движение на дороге не перекрыто, на месте аварии работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20250606/dtp-2021433863.html

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происшествия, авто, самарская область, самара, пугачев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф