https://ria.ru/20250606/armeniya-2021443242.html
В Армении отметили День русского языка
В Армении отметили День русского языка - РИА Новости, 06.06.2025
В Армении отметили День русского языка
День русского языка отметили в Ереване в пятницу у памятника Алексендру Пушкину, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Армении. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T23:04:00+03:00
2025-06-06T23:04:00+03:00
2025-06-06T23:04:00+03:00
ереван
армения
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
день русского языка
в мире
русский
русский язык в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156052/19/1560521947_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aab052c9ad44949eeab31992bcbc75a9.jpg
ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. День русского языка отметили в Ереване в пятницу у памятника Алексендру Пушкину, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Армении. "В день рождения Александра Сергеевича Пушкина и в День русского языка в самом центре Еревана — у памятника поэту рядом со школой, носящей его имя — прошла торжественная церемония возложения цветов", - говорится в сообщении. Как уточняет пресс-служба, во дворе школы собрались представители Россотрудничества, педагоги и школьники, а также участники проекта "Пушкинский Петербург" — программы, реализуемой комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга совместно с Россотрудничеством. "Юные участники проекта, побывавшие в культурной столице России, прочли стихи Пушкина, создав камерную и трогательную атмосферу. После литературного выступления они поделились своими впечатлениями от поездки в Петербург — город, где жил, творил и вдохновлялся Александр Сергеевич", - отметили в пресс-службе. По данным пресс-службы, в 226-ю годовщину со дня рождения великого поэта в Ереване состоялось еще одно мероприятие. В парке влюбленных (бывшем "пушкинском") прошел фестиваль Русского дома Пушкин-фест, в рамках которого были организованы мастер-классы и выставка плакатов к 80-летию Победы. Среди участников были ученики колледжа культуры и искусства имени Азнавура. Ребята читали стихи Пушкина, исполняли романсы в современной интерпретации и делились своими историями. Во время мероприятия были вручены сертификаты участникам Тотального диктанта.
https://ria.ru/20250606/yunesko-2021435217.html
https://ria.ru/20250606/kabul-2021365455.html
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156052/19/1560521947_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2de318d02d3e1184adb048f6abdd49bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ереван, армения, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), день русского языка, в мире, русский, русский язык в мире
Ереван, Армения, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), День русского языка, В мире, русский, Русский язык в мире
В Армении отметили День русского языка
В Ереване у памятника Пушкину отметили День русского языка