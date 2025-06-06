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В Армении отметили День русского языка - РИА Новости, 06.06.2025
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23:04 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/armeniya-2021443242.html
В Армении отметили День русского языка
В Армении отметили День русского языка - РИА Новости, 06.06.2025
В Армении отметили День русского языка
День русского языка отметили в Ереване в пятницу у памятника Алексендру Пушкину, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Армении. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T23:04:00+03:00
2025-06-06T23:04:00+03:00
ереван
армения
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
день русского языка
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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. День русского языка отметили в Ереване в пятницу у памятника Алексендру Пушкину, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Армении. "В день рождения Александра Сергеевича Пушкина и в День русского языка в самом центре Еревана — у памятника поэту рядом со школой, носящей его имя — прошла торжественная церемония возложения цветов", - говорится в сообщении. Как уточняет пресс-служба, во дворе школы собрались представители Россотрудничества, педагоги и школьники, а также участники проекта "Пушкинский Петербург" — программы, реализуемой комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга совместно с Россотрудничеством. "Юные участники проекта, побывавшие в культурной столице России, прочли стихи Пушкина, создав камерную и трогательную атмосферу. После литературного выступления они поделились своими впечатлениями от поездки в Петербург — город, где жил, творил и вдохновлялся Александр Сергеевич", - отметили в пресс-службе. По данным пресс-службы, в 226-ю годовщину со дня рождения великого поэта в Ереване состоялось еще одно мероприятие. В парке влюбленных (бывшем "пушкинском") прошел фестиваль Русского дома Пушкин-фест, в рамках которого были организованы мастер-классы и выставка плакатов к 80-летию Победы. Среди участников были ученики колледжа культуры и искусства имени Азнавура. Ребята читали стихи Пушкина, исполняли романсы в современной интерпретации и делились своими историями. Во время мероприятия были вручены сертификаты участникам Тотального диктанта.
https://ria.ru/20250606/yunesko-2021435217.html
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ереван, армения, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), день русского языка, в мире, русский, русский язык в мире
Ереван, Армения, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), День русского языка, В мире, русский, Русский язык в мире
В Армении отметили День русского языка

В Ереване у памятника Пушкину отметили День русского языка

© Depositphotos.com / Saiko3pЗдание правительства Республики Армения в ночное время
Здание правительства Республики Армения в ночное время - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Depositphotos.com / Saiko3p
Здание правительства Республики Армения в ночное время. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. День русского языка отметили в Ереване в пятницу у памятника Алексендру Пушкину, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Армении.
"В день рождения Александра Сергеевича Пушкина и в День русского языка в самом центре Еревана — у памятника поэту рядом со школой, носящей его имя — прошла торжественная церемония возложения цветов", - говорится в сообщении.
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Как уточняет пресс-служба, во дворе школы собрались представители Россотрудничества, педагоги и школьники, а также участники проекта "Пушкинский Петербург" — программы, реализуемой комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга совместно с Россотрудничеством.
"Юные участники проекта, побывавшие в культурной столице России, прочли стихи Пушкина, создав камерную и трогательную атмосферу. После литературного выступления они поделились своими впечатлениями от поездки в Петербург — город, где жил, творил и вдохновлялся Александр Сергеевич", - отметили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, в 226-ю годовщину со дня рождения великого поэта в Ереване состоялось еще одно мероприятие. В парке влюбленных (бывшем "пушкинском") прошел фестиваль Русского дома Пушкин-фест, в рамках которого были организованы мастер-классы и выставка плакатов к 80-летию Победы.
Среди участников были ученики колледжа культуры и искусства имени Азнавура. Ребята читали стихи Пушкина, исполняли романсы в современной интерпретации и делились своими историями. Во время мероприятия были вручены сертификаты участникам Тотального диктанта.
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ЕреванАрменияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)День русского языкаВ мирерусскийРусский язык в мире
 
 
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