https://ria.ru/20250606/armeniya-2021443242.html

В Армении отметили День русского языка

В Армении отметили День русского языка - РИА Новости, 06.06.2025

В Армении отметили День русского языка

День русского языка отметили в Ереване в пятницу у памятника Алексендру Пушкину, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Армении. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T23:04:00+03:00

2025-06-06T23:04:00+03:00

2025-06-06T23:04:00+03:00

ереван

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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. День русского языка отметили в Ереване в пятницу у памятника Алексендру Пушкину, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Армении. "В день рождения Александра Сергеевича Пушкина и в День русского языка в самом центре Еревана — у памятника поэту рядом со школой, носящей его имя — прошла торжественная церемония возложения цветов", - говорится в сообщении. Как уточняет пресс-служба, во дворе школы собрались представители Россотрудничества, педагоги и школьники, а также участники проекта "Пушкинский Петербург" — программы, реализуемой комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга совместно с Россотрудничеством. "Юные участники проекта, побывавшие в культурной столице России, прочли стихи Пушкина, создав камерную и трогательную атмосферу. После литературного выступления они поделились своими впечатлениями от поездки в Петербург — город, где жил, творил и вдохновлялся Александр Сергеевич", - отметили в пресс-службе. По данным пресс-службы, в 226-ю годовщину со дня рождения великого поэта в Ереване состоялось еще одно мероприятие. В парке влюбленных (бывшем "пушкинском") прошел фестиваль Русского дома Пушкин-фест, в рамках которого были организованы мастер-классы и выставка плакатов к 80-летию Победы. Среди участников были ученики колледжа культуры и искусства имени Азнавура. Ребята читали стихи Пушкина, исполняли романсы в современной интерпретации и делились своими историями. Во время мероприятия были вручены сертификаты участникам Тотального диктанта.

https://ria.ru/20250606/yunesko-2021435217.html

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