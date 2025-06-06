https://ria.ru/20250606/armenija-2021329821.html

Армения заинтересована в сотрудничестве с Россией, заявила Матвиенко

Армения заинтересована в сотрудничестве с Россией, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.06.2025

Армения заинтересована в сотрудничестве с Россией, заявила Матвиенко

Армения продемонстрировала свою заинтересованность во взаимодействии с Россией по вопросам безопасности, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:31:00+03:00

2025-06-06T14:31:00+03:00

2025-06-06T15:45:00+03:00

армения

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

в мире

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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Армения продемонстрировала свою заинтересованность во взаимодействии с Россией по вопросам безопасности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко находится в Армении с официальным визитом, сообщала ранее пресс-служба верхней палаты российского парламента. "Так же, как и мы, Армения продемонстрировала свою заинтересованность в расширении и развитии многопланового нашего двустороннего сотрудничества и взаимодействии в вопросах безопасности и так далее", - сказала Матвиенко журналистам.

https://ria.ru/20250606/matvienko-2021329541.html

армения

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армения, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире