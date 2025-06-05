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В Ленинградской области разыскивают женщину, оставившую новорожденного

В Ленинградской области разыскивают женщину, оставившую новорожденного - РИА Новости, 05.06.2025

В Ленинградской области разыскивают женщину, оставившую новорожденного

Женщину, оставившую новорожденного ребенка в поселке Дубравка, разыскивают в Ленобласти, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и региону. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T19:37:00+03:00

2025-06-05T19:37:00+03:00

2025-06-05T19:37:00+03:00

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Женщину, оставившую новорожденного ребенка в поселке Дубравка, разыскивают в Ленобласти, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и региону. "Сегодня в 12.07 в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение от очевидцев о том, что под окнами дома 11 по улице Томилина в поселке Дубровка обнаружен пакет с новорожденной девочкой", - сообщает пресс-служба. На место незамедлительно выехали полицейские, а также бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала малышку. "Полицией приняты меры к поиску и установлению личности матери новорожденной. Проводится проверка", - добавили в пресс-службе регионального главка МВД.

https://ria.ru/20250528/burnashkina-2019471525.html

ленинградская область

всеволожский район

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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, россия