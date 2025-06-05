https://ria.ru/20250605/zerno-2020934803.html

Себе в убыток. Российские экспортеры столкнулись с неожиданной проблемой

Себе в убыток. Российские экспортеры столкнулись с неожиданной проблемой - РИА Новости, 05.06.2025

Себе в убыток. Российские экспортеры столкнулись с неожиданной проблемой

Укрепление рубля сыграло злую шутку с отечественными сельхозпроизводителями. Снижение рентабельности тормозит экспорт, а на носу новый сельхозсезон. Какие меры... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:00:00+03:00

2025-06-05T08:00:00+03:00

2025-06-05T12:46:00+03:00

экономика

пшеница

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

турция

евросоюз

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Укрепление рубля сыграло злую шутку с отечественными сельхозпроизводителями. Снижение рентабельности тормозит экспорт, а на носу новый сельхозсезон. Какие меры стимуляции подготовило правительство и чего ждут участники рынка — в материале РИА Новости.Богатый урожайВ прошлом году, по данным Минсельхоза, собрали 129,8 миллиона тонн пшеницы. Это пятый результат в современной истории страны, отметила министр Оксана Лут.Оценка Росстата чуть ниже — 125,856 миллиона. Для сравнения: в 2023-м было 144,9."Помните, какая была погода? Она была ужасной во все периоды: и в посевную, и в уборочную. Но тем не менее мы собрали достойный урожай, которого достаточно для того, чтобы прокормить себя и еще 160 стран мира", — добавила Лут.По ее прогнозам, в 2025-м результат должен быть лучше."Пока, несмотря на возвратные заморозки в апреле-мае, ситуация на полях неплохая. <...> Очень надеемся на дожди, дожди нам помогут", — сказала она на итоговом заседании коллегии Минсельхоза. И сообщила, что озимыми уже засеяно 20 миллионов га, 56 миллионов отведено под яровые.Не добралиВот с экспортом не все гладко. Новый сельхозсезон на подходе, а поставщики не успели вывезти прошлогоднее зерно. Квоту в 10,6 миллиона тонн (до этого было 29 миллионов) не выбрали: 2,5 миллиона остались нераспределенными, пишет "Коммерсант". Министерство экстренно повысило дополнительную квоту — до 1 июля. По состоянию на 5 июля нераспределенный объем составляет 2,4 миллиона.Механизм квотирования применяется для госрегулирования экспорта. С 2024-го квоту делят на основную (90 процентов) и дополнительную (десять процентов). Первая распределяется по историческому принципу, вторая — в заявительном порядке с 15 февраля по 30 июня, когда подсчитывают запасы и фактические отгрузки. Претендовать на нее могут экспортеры, которым основную часть квоты уже определили. Обычно речь идет о 45 процентах от выделенного лимита, но сейчас подняли до 300.Экспортеры смогут вывезти чуть больше, чем планировалось, но это не так уже и принципиально, объясняет генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.Причем наверняка не все этим воспользуются. "Ограничение банковских лимитов, низкие мировые цены и укрепившийся рубль делают экспорт нерентабельным. Последние четыре месяца торговля идет в лучшем случае в ноль", — подчеркивает он. В ЕС, Австралии, на Украине и в других крупных сельскохозяйственных регионах запасы оказались выше ожидаемых, а спрос со стороны импортеров и их платежеспособность — не такими высокими. Все это толкает котировки зерна вниз.Рылько указывает, что для стимуляции зарубежных поставок необходимо выстраивать сбалансированную цепочку, обеспечивающую рентабельность как аграриям, так и экспортерам. Ослабление рубля также сыграло бы последним на руку.Торговые отношенияОсновные покупатели сейчас — Египет, Турция и Бангладеш. По данным Русагротранса, за десять месяцев текущего сезона (с 1 июля 2024-го по 30 апреля 2025-го) эти страны приобрели 7,857, 2,912 и 2,546 миллиона тонн пшеницы соответственно. Также в топ-5 вошли Алжир (1,685 миллиона — в том числе из-за политических противоречий с Францией) и Нигерия (1,484).Турция, лидировавшая год назад с показателем 8,9 миллиона тонн, заметно просела из-за запрета на импорт, введенного Стамбулом в июне 2024-го. Ограничения смягчили только 19 марта. По этой причине не все доставленное в порты зерно было выкуплено турецкой стороной, говорит Рылько. Часть осела на таможенных складах. Задержка реализации повлияет и на новый сезон, уверен эксперт.По его мнению, приоритетным рынком для отечественных экспортеров останется Северная Африка, но нужно учитывать, что ЕС получит примерно на 15 миллионов тонн пшеницы больше, чем в уходящем сезоне, а значит, усилится конкуренция. С одной стороны, у европейских поставщиков транспортное плечо короче, с другой — политическая напряженность между той же Францией и Алжиром может сыграть на руку россиянам.

https://ria.ru/20250604/turtsiya-2020771362.html

https://ria.ru/20250604/rubl-2020637475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, пшеница, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), турция, евросоюз