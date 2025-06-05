https://ria.ru/20250605/zapad-2021078946.html
Запад оторвал бывшие советские республики от России, заявила Захарова
Запад оторвал бывшие советские республики от России, заявила Захарова - РИА Новости, 05.06.2025
Запад оторвал бывшие советские республики от России, заявила Захарова
Запад отрывал от России бывших союзников по Варшавскому договору и бывшие советские республики через переписывание их истории, заявила официальный представитель РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:16:00+03:00
2025-06-05T13:16:00+03:00
2025-06-05T13:16:00+03:00
россия
мария захарова
совет федерации рф
нато
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Запад отрывал от России бывших союзников по Варшавскому договору и бывшие советские республики через переписывание их истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Отрыв наших бывших союзников по Варшавскому договору тоже начали с перепрошивки их истории, самосознания новых поколений и выстраивания их по новым лекалам. По той же схеме, это тоже надо правде в глаза смотреть, взялись за бывшие советские республики. Где-то неуспешно, где-то, к сожалению, с частичным успехом, где-то с полным успехом на определенном моменте, но потом они вовремя, так сказать, распознали врага и начали реанимацию самих себя", - сказала она в ходе круглого стола комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Как отметила официальный представитель МИД РФ, в ходе информационной войны Запад выставлял Россию агрессивной, деспотичной и отсталой державой, "спастись" от которой можно только в НАТО и ЕС. "Очень возможно, что нас планировали взять в цветущий сад, как говорил (экс-глава евродипломатии Жозеп) Боррель, этой самой либеральной диктатуры, но не в качестве равноправного садовника, а именно лишенного собственной истории и национального самосознания овоща. Наша же история нас и спасла: тысячелетняя традиция отстаивания суверенитета по-настоящему до последней капли крови, до последнего вздоха оказалась сильнее малодушного желания отказаться от него в пользу брюссельской бюрократии", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20250605/istoriya-2021076545.html
https://ria.ru/20230509/sng-1870563368.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, совет федерации рф, нато, евросоюз, в мире
Россия, Мария Захарова, Совет Федерации РФ, НАТО, Евросоюз, В мире
Запад оторвал бывшие советские республики от России, заявила Захарова
Захарова: Запад оторвал бывшие советские республики от РФ, переписав историю