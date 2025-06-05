https://ria.ru/20250605/zapad-2021078946.html

Запад оторвал бывшие советские республики от России, заявила Захарова

Запад оторвал бывшие советские республики от России, заявила Захарова - РИА Новости, 05.06.2025

Запад оторвал бывшие советские республики от России, заявила Захарова

Запад отрывал от России бывших союзников по Варшавскому договору и бывшие советские республики через переписывание их истории, заявила официальный представитель РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:16:00+03:00

2025-06-05T13:16:00+03:00

2025-06-05T13:16:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Запад отрывал от России бывших союзников по Варшавскому договору и бывшие советские республики через переписывание их истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Отрыв наших бывших союзников по Варшавскому договору тоже начали с перепрошивки их истории, самосознания новых поколений и выстраивания их по новым лекалам. По той же схеме, это тоже надо правде в глаза смотреть, взялись за бывшие советские республики. Где-то неуспешно, где-то, к сожалению, с частичным успехом, где-то с полным успехом на определенном моменте, но потом они вовремя, так сказать, распознали врага и начали реанимацию самих себя", - сказала она в ходе круглого стола комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Как отметила официальный представитель МИД РФ, в ходе информационной войны Запад выставлял Россию агрессивной, деспотичной и отсталой державой, "спастись" от которой можно только в НАТО и ЕС. "Очень возможно, что нас планировали взять в цветущий сад, как говорил (экс-глава евродипломатии Жозеп) Боррель, этой самой либеральной диктатуры, но не в качестве равноправного садовника, а именно лишенного собственной истории и национального самосознания овоща. Наша же история нас и спасла: тысячелетняя традиция отстаивания суверенитета по-настоящему до последней капли крови, до последнего вздоха оказалась сильнее малодушного желания отказаться от него в пользу брюссельской бюрократии", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20250605/istoriya-2021076545.html

https://ria.ru/20230509/sng-1870563368.html

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россия, мария захарова, совет федерации рф, нато, евросоюз, в мире