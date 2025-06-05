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Запад оторвал бывшие советские республики от России, заявила Захарова - РИА Новости, 05.06.2025
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13:16 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/zapad-2021078946.html
Запад оторвал бывшие советские республики от России, заявила Захарова
Запад оторвал бывшие советские республики от России, заявила Захарова - РИА Новости, 05.06.2025
Запад оторвал бывшие советские республики от России, заявила Захарова
Запад отрывал от России бывших союзников по Варшавскому договору и бывшие советские республики через переписывание их истории, заявила официальный представитель РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:16:00+03:00
2025-06-05T13:16:00+03:00
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мария захарова
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Запад отрывал от России бывших союзников по Варшавскому договору и бывшие советские республики через переписывание их истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Отрыв наших бывших союзников по Варшавскому договору тоже начали с перепрошивки их истории, самосознания новых поколений и выстраивания их по новым лекалам. По той же схеме, это тоже надо правде в глаза смотреть, взялись за бывшие советские республики. Где-то неуспешно, где-то, к сожалению, с частичным успехом, где-то с полным успехом на определенном моменте, но потом они вовремя, так сказать, распознали врага и начали реанимацию самих себя", - сказала она в ходе круглого стола комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Как отметила официальный представитель МИД РФ, в ходе информационной войны Запад выставлял Россию агрессивной, деспотичной и отсталой державой, "спастись" от которой можно только в НАТО и ЕС. "Очень возможно, что нас планировали взять в цветущий сад, как говорил (экс-глава евродипломатии Жозеп) Боррель, этой самой либеральной диктатуры, но не в качестве равноправного садовника, а именно лишенного собственной истории и национального самосознания овоща. Наша же история нас и спасла: тысячелетняя традиция отстаивания суверенитета по-настоящему до последней капли крови, до последнего вздоха оказалась сильнее малодушного желания отказаться от него в пользу брюссельской бюрократии", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20250605/istoriya-2021076545.html
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россия, мария захарова, совет федерации рф, нато, евросоюз, в мире
Россия, Мария Захарова, Совет Федерации РФ, НАТО, Евросоюз, В мире
Запад оторвал бывшие советские республики от России, заявила Захарова

Захарова: Запад оторвал бывшие советские республики от РФ, переписав историю

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Запад отрывал от России бывших союзников по Варшавскому договору и бывшие советские республики через переписывание их истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Отрыв наших бывших союзников по Варшавскому договору тоже начали с перепрошивки их истории, самосознания новых поколений и выстраивания их по новым лекалам. По той же схеме, это тоже надо правде в глаза смотреть, взялись за бывшие советские республики. Где-то неуспешно, где-то, к сожалению, с частичным успехом, где-то с полным успехом на определенном моменте, но потом они вовремя, так сказать, распознали врага и начали реанимацию самих себя", - сказала она в ходе круглого стола комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
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Как отметила официальный представитель МИД РФ, в ходе информационной войны Запад выставлял Россию агрессивной, деспотичной и отсталой державой, "спастись" от которой можно только в НАТО и ЕС.
"Очень возможно, что нас планировали взять в цветущий сад, как говорил (экс-глава евродипломатии Жозеп) Боррель, этой самой либеральной диктатуры, но не в качестве равноправного садовника, а именно лишенного собственной истории и национального самосознания овоща. Наша же история нас и спасла: тысячелетняя традиция отстаивания суверенитета по-настоящему до последней капли крови, до последнего вздоха оказалась сильнее малодушного желания отказаться от него в пользу брюссельской бюрократии", - подчеркнула она.
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