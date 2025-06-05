https://ria.ru/20250605/voronezh-2021077791.html

Более 20 пассажирских поездов задерживаются из-за ЧП в Воронежской области

Более 20 пассажирских поездов задерживаются из-за ЧП в Воронежской области - РИА Новости, 05.06.2025

Более 20 пассажирских поездов задерживаются из-за ЧП в Воронежской области

Более 20 пассажирских поездов дальнего следования задерживаются из-за повреждения железнодорожного пути в Воронежской области, сообщила "Федеральная... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:13:00+03:00

2025-06-05T13:13:00+03:00

2025-06-05T13:47:00+03:00

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

федеральная пассажирская компания

анапа

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Более 20 пассажирских поездов дальнего следования задерживаются из-за повреждения железнодорожного пути в Воронежской области, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).В четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов остановлены на участке железной дороги на юге региона после незначительного повреждения ж/д полотна. Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД) позднее уточнила, что повреждение выявлено на одном из путей перегона Евдаково - Сагуны в Воронежской области. Из-за этого задерживаются несколько пассажирских поездов."В связи с выявленным повреждением одного из путей на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области задерживается 21 пассажирский поезд", - говорится в сообщении ФПК.Среди задержанных составов: №360 Калининград - Адлер, №304 Москва - Сухум, №460 Тамбов - Адлер, №44 Москва - Имеретинский курорт, №62 Москва - Нальчик, №558 Москва - Имеретинский курорт, №278 Санкт-Петербург - Анапа, №156 Москва - Анапа, №50 Санкт-Петербург - Кисловодск, №110 Москва - Анапа, №38 Нижний Новгород - Имеретинский курорт, №255 Анапа - Сосногорск, №525 Новороссийск - Екатеринбург.Также опаздывают поезда: №101 Адлер - Москва, №3 Кисловодск - Москва, №83 Адлер - Москва, №219 Адлер - Вологда, №35 Адлер - Санкт-Петербург, №293 Анапа - Мурманск, №37 Имеретинский курорт - Нижний Новгород, №109 Анапа - Москва.

https://ria.ru/20250605/poezda-2021053479.html

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), федеральная пассажирская компания, анапа