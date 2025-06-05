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"Идет к концу": в Киеве раскрыли, о чем Украина пыталась договориться с США
"Идет к концу": в Киеве раскрыли, о чем Украина пыталась договориться с США - РИА Новости, 05.06.2025
"Идет к концу": в Киеве раскрыли, о чем Украина пыталась договориться с США
Визит украинской делегации в Вашингтон нужен был лишь для получения ультиматума по завершению конфликта, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T00:36:00+03:00
2025-06-05T00:36:00+03:00
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Визит украинской делегации в Вашингтон нужен был лишь для получения ультиматума по завершению конфликта, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telergam-канале."Это — встреча прикрытие. На самом деле, Ермак приехал получить ультиматум по завершению войны. Возможно, его прикроют какими-то перемогами, но в целом — дело ясное — все идет к концу", — написал он.Парламентарий также отметил, что визит украинской делегации в Вашингтон совершенно потерял смысл после телефонного разговора президентов России и США.Во вторник глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что прибыл в Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. В группу также вошли представители министерства обороны страны. Во время визита Ермак встретился с несколькими американскими политиками, в том числе с госсекретарем Марко Рубио.В среду президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы, а также обменялись мнениями о перспективах восстановления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
https://ria.ru/20250604/ukraina-2020904587.html
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В мире, Россия, США, Андрей Ермак, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Украина
"Идет к концу": в Киеве раскрыли, о чем Украина пыталась договориться с США
Депутат Рады Дубинский: Украина получила ультиматум от США