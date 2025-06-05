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В США раскрыли, кто действительно пострадал от терроризма Украины

В США раскрыли, кто действительно пострадал от терроризма Украины - РИА Новости, 05.06.2025

В США раскрыли, кто действительно пострадал от терроризма Украины

Украина снова создала ситуацию, когда Россия не может доверять США из-за безрассудных действий Киева, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T05:38:00+03:00

2025-06-05T05:38:00+03:00

2025-06-05T10:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Украина снова создала ситуацию, когда Россия не может доверять США из-за безрассудных действий Киева, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube."Это пиар-трюк. Создать впечатление, что Украина еще что-то может противопоставить России. Я не думаю, что какой-либо серьезный ущерб был нанесен, на Западе все СМИ намеренно преувеличивают или просто нагло врут. Но что действительно пострадало, так это наши отношения с Москвой. Снова создалась ситуация, в которой они не могут нам доверять. Вот и весь ущерб", — сказал он.Полковник также отметил, что западные СМИ следуют указаниям и специально раздувают историю, ссылаясь на мнение людей, которые не имеют никакой экспертности или опыта.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.

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в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины