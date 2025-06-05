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В США раскрыли, кто действительно пострадал от терроризма Украины - РИА Новости, 05.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:38 05.06.2025 (обновлено: 10:27 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/ukraina-2021003964.html
В США раскрыли, кто действительно пострадал от терроризма Украины
В США раскрыли, кто действительно пострадал от терроризма Украины - РИА Новости, 05.06.2025
В США раскрыли, кто действительно пострадал от терроризма Украины
Украина снова создала ситуацию, когда Россия не может доверять США из-за безрассудных действий Киева, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:38:00+03:00
2025-06-05T10:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Украина снова создала ситуацию, когда Россия не может доверять США из-за безрассудных действий Киева, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube."Это пиар-трюк. Создать впечатление, что Украина еще что-то может противопоставить России. Я не думаю, что какой-либо серьезный ущерб был нанесен, на Западе все СМИ намеренно преувеличивают или просто нагло врут. Но что действительно пострадало, так это наши отношения с Москвой. Снова создалась ситуация, в которой они не могут нам доверять. Вот и весь ущерб", — сказал он.Полковник также отметил, что западные СМИ следуют указаниям и специально раздувают историю, ссылаясь на мнение людей, которые не имеют никакой экспертности или опыта.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.
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в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины
В США раскрыли, кто действительно пострадал от терроризма Украины

Полковник Макгрегор: от действий Украины страдают отношения США и России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Украина снова создала ситуацию, когда Россия не может доверять США из-за безрассудных действий Киева, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube.
"Это пиар-трюк. Создать впечатление, что Украина еще что-то может противопоставить России. Я не думаю, что какой-либо серьезный ущерб был нанесен, на Западе все СМИ намеренно преувеличивают или просто нагло врут. Но что действительно пострадало, так это наши отношения с Москвой. Снова создалась ситуация, в которой они не могут нам доверять. Вот и весь ущерб", — сказал он.
Полковник также отметил, что западные СМИ следуют указаниям и специально раздувают историю, ссылаясь на мнение людей, которые не имеют никакой экспертности или опыта.
Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.
Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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