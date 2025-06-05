https://ria.ru/20250605/udary-2021067743.html

В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам

В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам - РИА Новости, 05.06.2025

В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам

Ответ России на украинские удары по российским аэродромам будет таким, как посчитают военные, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:43:00+03:00

2025-06-05T12:43:00+03:00

2025-06-05T12:43:00+03:00

россия

амурская область

киев

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ответ России на украинские удары по российским аэродромам будет таким, как посчитают военные, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Таким и тогда, как и когда, посчитают целесообразным наши военные", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://ria.ru/20250603/ssha-2020754682.html

россия

амурская область

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, амурская область, киев, дмитрий песков, безопасность