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В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам - РИА Новости, 05.06.2025
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12:43 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/udary-2021067743.html
В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам
В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам - РИА Новости, 05.06.2025
В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам
Ответ России на украинские удары по российским аэродромам будет таким, как посчитают военные, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:43:00+03:00
2025-06-05T12:43:00+03:00
россия
амурская область
киев
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ответ России на украинские удары по российским аэродромам будет таким, как посчитают военные, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Таким и тогда, как и когда, посчитают целесообразным наши военные", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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россия
амурская область
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россия, амурская область, киев, дмитрий песков, безопасность
Россия, Амурская область, Киев, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам

Песков: ответ России на удары по аэродромам будет таким, как посчитают военные

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ответ России на украинские удары по российским аэродромам будет таким, как посчитают военные, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Таким и тогда, как и когда, посчитают целесообразным наши военные", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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РоссияАмурская областьКиевДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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