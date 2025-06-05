https://ria.ru/20250605/udary-2021067743.html
В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам
В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам - РИА Новости, 05.06.2025
В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам
Ответ России на украинские удары по российским аэродромам будет таким, как посчитают военные, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:43:00+03:00
2025-06-05T12:43:00+03:00
2025-06-05T12:43:00+03:00
россия
амурская область
киев
дмитрий песков
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007417427_0:151:3181:1940_1920x0_80_0_0_1432803daf27c1c8d0779e9cdf7df47c.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ответ России на украинские удары по российским аэродромам будет таким, как посчитают военные, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Таким и тогда, как и когда, посчитают целесообразным наши военные", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
https://ria.ru/20250603/ssha-2020754682.html
россия
амурская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007417427_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_a98c2582df2cf842d7680ed5d0549176.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, амурская область, киев, дмитрий песков, безопасность
Россия, Амурская область, Киев, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам
Песков: ответ России на удары по аэродромам будет таким, как посчитают военные