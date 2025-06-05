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В Петербурге выпустили в Финский залив серых тюленят после реабилитации - РИА Новости, 05.06.2025
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17:22 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/tyuleni-2021147423.html
В Петербурге выпустили в Финский залив серых тюленят после реабилитации
В Петербурге выпустили в Финский залив серых тюленят после реабилитации - РИА Новости, 05.06.2025
В Петербурге выпустили в Финский залив серых тюленят после реабилитации
Четырех серых тюленят выпустили в Финский залив после реабилитации в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:22:00+03:00
2025-06-05T17:22:00+03:00
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общество
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финский залив
репино
александр беглов
фонд друзей балтийской нерпы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Четырех серых тюленят выпустили в Финский залив после реабилитации в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Малышей-тюленят обнаружили на берегу Финского залива после сильных штормов, разрушивших ледовые поля – естественную среду, где самки выкармливают потомство. Особенно тяжелым оказалось состояние детеныша, найденного с обширной резаной раной в бухте Ермиловская. По оценке специалистов, травма могла быть вызвана либо контактом с рыболовными сетями, либо ударом судового винта. Несмотря на начавшееся воспаление, тюлененка удалось полностью вылечить. Животные прошли двухмесячную реабилитацию в центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих. "Новый выпуск в Финский залив маленьких тюленей – подопечных Фонда друзей балтийской нерпы – приурочили в Петербурге к Всемирному дню окружающей среды", - говорится в сообщении. Отмечается, что четыре тюленя – три самца и одна самка – не только полностью восстановились, но и окрепли, достигли необходимого для выживания веса и освоили нужные навыки. "Правительство города максимально ответственно относится к охране природы, сохранению ресурсов, защите растительного и животного мира. Мы активно включились в реализацию нового национального проекта "Экологическое благополучие", который пришел на смену нацпроекту "Экология". Создали в границах Петербурга 17 особо охраняемых природных территорий и планируем сделать еще три. Оздоравливаем водные объекты. Лечим и возвращаем в естественную среду животных и птиц… Комплексная работа позволяет нам сохранять редкие виды флоры и фауны, поддерживать биоразнообразие в регионе", – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Уточняется, что сотрудники фонда и волонтеры стараются сохранить животных дикими, не дать им привыкнуть к человеку. Это гарантия того, что выпущенный питомец легко сможет самостоятельно прокормиться и снова стать полноправным обитателем естественной среды. Всего в новом сезоне специалисты уже выпустили в естественную среду обитания 13 серых тюленей. Сейчас в центре продолжают реабилитацию 27 ластоногих – 16 серых тюленей и 11 нерп (пять балтийских кольчатых и шесть ладожских). Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским Водоканалом. Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов фонда проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20250322/tyulen-2006708909.html
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общество, санкт-петербург, финский залив, репино, александр беглов, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга
Хорошие новости, Общество, Санкт-Петербург, Финский залив, Репино, Александр Беглов, Фонд друзей балтийской нерпы, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
В Петербурге выпустили в Финский залив серых тюленят после реабилитации

В Петербурге выпустили в Финский залив четырех серых тюленят после реабилитации

© Фото : Администрация Санкт‑ПетербургаЧетырех серых тюленят выпустили в Финский залив после реабилитации в Санкт-Петербурге
Четырех серых тюленят выпустили в Финский залив после реабилитации в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Администрация Санкт‑Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Четырех серых тюленят выпустили в Финский залив после реабилитации в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Малышей-тюленят обнаружили на берегу Финского залива после сильных штормов, разрушивших ледовые поля – естественную среду, где самки выкармливают потомство. Особенно тяжелым оказалось состояние детеныша, найденного с обширной резаной раной в бухте Ермиловская. По оценке специалистов, травма могла быть вызвана либо контактом с рыболовными сетями, либо ударом судового винта. Несмотря на начавшееся воспаление, тюлененка удалось полностью вылечить. Животные прошли двухмесячную реабилитацию в центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих.
© Фото : Администрация Санкт‑ПетербургаЧетырех серых тюленят выпустили в Финский залив после реабилитации в Санкт-Петербурге
Четырех серых тюленят выпустили в Финский залив после реабилитации в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Администрация Санкт‑Петербурга
Четырех серых тюленят выпустили в Финский залив после реабилитации в Санкт-Петербурге
"Новый выпуск в Финский залив маленьких тюленей – подопечных Фонда друзей балтийской нерпы – приурочили в Петербурге к Всемирному дню окружающей среды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что четыре тюленя – три самца и одна самка – не только полностью восстановились, но и окрепли, достигли необходимого для выживания веса и освоили нужные навыки.
"Правительство города максимально ответственно относится к охране природы, сохранению ресурсов, защите растительного и животного мира. Мы активно включились в реализацию нового национального проекта "Экологическое благополучие", который пришел на смену нацпроекту "Экология". Создали в границах Петербурга 17 особо охраняемых природных территорий и планируем сделать еще три. Оздоравливаем водные объекты. Лечим и возвращаем в естественную среду животных и птиц… Комплексная работа позволяет нам сохранять редкие виды флоры и фауны, поддерживать биоразнообразие в регионе", – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Уточняется, что сотрудники фонда и волонтеры стараются сохранить животных дикими, не дать им привыкнуть к человеку. Это гарантия того, что выпущенный питомец легко сможет самостоятельно прокормиться и снова стать полноправным обитателем естественной среды.
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Всего в новом сезоне специалисты уже выпустили в естественную среду обитания 13 серых тюленей. Сейчас в центре продолжают реабилитацию 27 ластоногих – 16 серых тюленей и 11 нерп (пять балтийских кольчатых и шесть ладожских).
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским Водоканалом.
Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов фонда проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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