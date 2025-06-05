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Популяция каспийского тюленя сокращается, предупредила глава фонда "Компас" - РИА Новости, 05.06.2025
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16:47 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/tyulen-2021135211.html
Популяция каспийского тюленя сокращается, предупредила глава фонда "Компас"
Популяция каспийского тюленя сокращается, предупредила глава фонда "Компас" - РИА Новости, 05.06.2025
Популяция каспийского тюленя сокращается, предупредила глава фонда "Компас"
Популяция каспийского тюленя продолжает сокращаться, необходимо присвоить животному первую охранную категорию в Красной книге, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:47:00+03:00
2025-06-05T16:47:00+03:00
россия
республика дагестан
татьяна ковалева
общество
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Популяция каспийского тюленя продолжает сокращаться, необходимо присвоить животному первую охранную категорию в Красной книге, сообщила в интервью РИА Новости директор экологического фонда "Компас" Татьяна Ковалёва. По её словам, за два года фонд провёл 11 экспедиций для исследования популяции каспийского тюленя, эксперты выдвинули основную версию массовой гибели - птичий грипп. "Эти исследования продолжаются, уже формируется целая программа по сохранению экосистемы Каспия. Популяция тюленей, к сожалению, сокращается. Средний возраст млекопитающих уменьшился до 7 лет, а это начало репродуктивного возраста, когда они должны давать потомство", - сказала Ковалёва. Она отметила, что для спасения популяции необходимо присвоить каспийскому тюленю первую охранную категорию в Красной книге. "Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решён", - добавила глава экофонда. В декабре 2022 года на берегу Каспия в Дагестане было обнаружено около 2,5 тысячи тел каспийской нерпы. В минприроды республики тогда заявили, что гибель млекопитающих вызвана естественными природными факторами. Ученые обнаружили в организме погибших животных птичий грипп, переносчиками вируса могли стать мигрирующие птицы. Ежегодно 5 июня в России отмечается профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды – День эколога. Он был учрежден указом президента РФ 21 июля 2007 года.
https://ria.ru/20250605/ekologi-2021003748.html
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россия, республика дагестан, татьяна ковалева, общество
Россия, Республика Дагестан, Татьяна Ковалева, Общество
Популяция каспийского тюленя сокращается, предупредила глава фонда "Компас"

Ковалёва: средний возраст каспийского тюленя сократился до 7 лет

© РИА Новости / В. Калиничев | Перейти в медиабанкКаспийский тюлень
Каспийский тюлень - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / В. Калиничев
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Каспийский тюлень. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Популяция каспийского тюленя продолжает сокращаться, необходимо присвоить животному первую охранную категорию в Красной книге, сообщила в интервью РИА Новости директор экологического фонда "Компас" Татьяна Ковалёва.
По её словам, за два года фонд провёл 11 экспедиций для исследования популяции каспийского тюленя, эксперты выдвинули основную версию массовой гибели - птичий грипп.
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"Эти исследования продолжаются, уже формируется целая программа по сохранению экосистемы Каспия. Популяция тюленей, к сожалению, сокращается. Средний возраст млекопитающих уменьшился до 7 лет, а это начало репродуктивного возраста, когда они должны давать потомство", - сказала Ковалёва.
Она отметила, что для спасения популяции необходимо присвоить каспийскому тюленю первую охранную категорию в Красной книге. "Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решён", - добавила глава экофонда.
В декабре 2022 года на берегу Каспия в Дагестане было обнаружено около 2,5 тысячи тел каспийской нерпы. В минприроды республики тогда заявили, что гибель млекопитающих вызвана естественными природными факторами. Ученые обнаружили в организме погибших животных птичий грипп, переносчиками вируса могли стать мигрирующие птицы.
Ежегодно 5 июня в России отмечается профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды – День эколога. Он был учрежден указом президента РФ 21 июля 2007 года.
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