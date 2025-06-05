https://ria.ru/20250605/trevoga-2021007447.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.06.2025

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T06:48:00+03:00

2025-06-05T06:48:00+03:00

2025-06-05T06:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области в 22.08 мск среды, она продлилась почти восемь часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность